Tragedia en el ciclismo: muere un corredor de 16 años a pocos metros de la meta

Nueva tragedia en el ciclismo. El deporte francés está de luto por la trágica pérdida de una de sus jóvenes promesas. Noa Sartis, de tan solo 16 años, falleció este domingo debido a una parada cardíaca fulminante que sufrió en plena carrera, a escasos kilómetros de la línea de meta. El joven ciclista lideraba una prueba sub-17 en Courcemont, en la región francesa de La Sarthe, cuando de pronto se desplomó sobre el asfalto, víctima de una complicación cardíaca de la que no pudo recuperarse.

A pesar de la rápida intervención de los servicios médicos presentes en la carrera, nada se pudo hacer para salvar la vida del talentoso ciclista.

Una gran conmoción

Su equipo, la Unión Cycliste Joué-les-Tours, compartió la terrible noticia en redes sociales a través de un sentido comunicado. "La Unión Ciclista de Joué-les-Tours lamenta anunciar el repentino fallecimiento de Noa Sartis este domingo a la edad de 16 años. Noa fue un miembro clave de nuestro equipo sub-17. Además de su excepcional capacidad atlética, este año triunfó en los velódromos (campeón departamental y regional de persecución), en la carrera de Montlouis y en la prueba de St. Aignan", comienza diciendo el mensaje publicado en su perfil de Instagram.

"Noa era generoso, combativo y muy querido por sus compañeros, personal y directivos del club. Hoy es una gran conmoción, difícil de superar para su familia, amigos y compañeros, pero todos estaremos deseosos de honrar su memoria en futuras competiciones. Todos los miembros de la Unión Ciclista de Joué-les-Tours expresamos nuestras más sinceras condolencias y apoyo a sus padres", concluye.