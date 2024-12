El tremendo palo de Capello a Guardiola: "Es arrogante..."

La derrota por 2-0 del Manchester City ante la Juventus en la Champions League, que dejó a los de Pep Guardiola en una situación complicada, ha desatado nuevas críticas hacia el entrenador catalán, esta vez desde Italia. El análisis del partido fue ofrecido por Sky Sport Italia, y uno de sus colaboradores más destacados, el exentrenador Fabio Capello, no dudó en cargar contra el técnico del City, cuestionando tanto sus decisiones tácticas como su estilo de liderazgo.

El equipo de Guardiola sigue atravesando una racha negativa, con siete derrotas en los últimos diez partidos, lo que ha encendido las alarmas en Manchester. Aunque los resultados no son catastróficos en términos absolutos, las bases sobre las que se construyó el exitoso proyecto del City, como la solidez defensiva y el control del juego, se han visto debilitadas. Los citizens han comenzado a conceder más ocasiones, a cometer errores defensivos y a mostrar una fragilidad que no se había visto en temporadas anteriores. Esta situación, además, los ha colocado en una difícil posición en la Champions League, donde ahora se enfrentan a PSG y Brujas en las últimas dos jornadas de la fase de grupos, con el riesgo de quedar eliminados si no logran una reacción inmediata.

Pero la crítica más contundente llegó de la mano de Capello, quien, aunque reconoció el talento de Guardiola como entrenador, no escatimó en palabras duras hacia su enfoque y estilo. "Guardiola es un gran entrenador, pero es demasiado arrogante y presuntuoso", comenzó el exentrenador, que tiene en su haber una exitosa carrera en clubes como la Juventus, el Milan, el Real Madrid y la selección inglesa, además de haber ganado la Champions League en 1994 con el AC Milan.

Capello centró su crítica en las decisiones de Guardiola en partidos clave, haciendo referencia a la final de la Champions League de 2021, donde el City perdió 1-0 ante el Chelsea. En ese encuentro, el técnico catalán sorprendió al no incluir en su alineación a dos de sus jugadores más importantes en el centro del campo, Rodri y Fernandinho, optando por Ilkay Gündogan. La decisión fue muy cuestionada en su momento, y Capello parece compartir esas reservas. "A veces, incluso ha perdido trofeos porque quería demostrar que era él quien ganaba y no los jugadores, por lo que dejó fuera a figuras clave del equipo en los partidos importantes. Eso fue, en mi opinión, un intento de quitarle protagonismo y mérito a su equipo", comentó el exentrenador italiano.

En cuanto al estilo de juego del ManchesterCity, Capello también fue muy crítico, especialmente con la falta de dinamismo y la dependencia del juego individual. El exentrenador señaló que Haaland, el goleador estrella del equipo, no recibió ningún centro en todo el partido ante la Juventus, lo que refleja una desconexión en el juego ofensivo del City. "Repito, Haaland no recibió un centro. Ya no tienen el dinamismo que alguna vez tuvieron. El único que se salta al hombre es Doku, pero luego no sabe qué hacer", dijo Capello. El analista concluyó de manera tajante: "Sinceramente, no sé qué aconsejarle a Pep para salir de esto", lo que refleja la gravedad de la situación para el Manchester City.

La derrota ante la Juventus y las críticas hacia Guardiola llegan en un momento delicado para el técnico, quien está acostumbrado a enfrentar la presión, pero esta vez los cuestionamientos parecen ser más profundos. El estilo de juego que en el pasado lo hizo triunfar parece haberse desmoronado, y el City, que siempre fue sinónimo de control y posesión, ahora muestra signos de vulnerabilidad tanto en defensa como en ataque.

Con el futuro en la Champions aún incierto, Guardiola tendrá que encontrar rápidamente soluciones para evitar que las críticas se conviertan en una constante en su etapa en el Manchester City. De lo contrario, la sombra de la duda sobre su liderazgo podría intensificarse aún más.