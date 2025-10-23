Ayuso y Topuria unen fuerzas en Madrid para decir "no" al acoso escolar y las drogas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha firmado este jueves con el deportista hispano-georgiano de artes marciales mixtas Ilia Topuria, campeón del mundo del peso pluma de la Ultimate Fighting Championship (UFC), un protocolo de colaboración que se enmarca en el Plan Regional contra las Drogas apostando por una juventud "en plenitud" y por concienciar a los jóvenes sobre los efectos de las drogas y el acoso escolar.

"Desde la Comunidad de Madrid apostamos por la juventud, creemos en los jóvenes. Y la vida hay que vivirla en plenitud, sabiendo que nada es fácil, lo que parece más fácil es como una especie de dictadura que nos quita otras oportunidades. Si eliges el camino fácil, igual te estas equivocando", ha afirmado Ayuso desde el IES Antonio Fraguas 'Forges' de Madrid, en el acto acompañada de Topuria y una representación de alumnos y alumnas.

La presidenta regional ha expresado que "no se puede ser siempre libre cuando se parte de la extrema vulnerabilidad y no hay un entorno que ayuda", pero ha recordado que "no se puede ser libre cuando estás preso de una adicción o se sufre acoso". "Y si uno se encuentra realmente solo, es cuando uno se va perdiendo a sí mismo, es una pandemia que nos afecta a todos", ha lamentado.

"La peor de las adicciones es la de las drogas. Damos las gracias a Ilia, es el alma de este proyecto, llega a los jóvenes y ayuda a los que están en situaciones complicadas. Ilia es campeón del mundo y es una referencia para los niños y los jóvenes, porque inspira, es luz para todos. Los jóvenes detectan a la gente auténtica y les gusta la gente imperfecta, que son un ejemplo", ha dicho sobre el luchador, que "demuestra que con tesón se puede acceder a todo".

La Comunidad y Topuria han firmado este protocolo que vehicula el deporte como vía contraria a las drogas y el acoso, porque también "es una escuela". "Nos enseña a levantarnos después de una caída, a sentirnos fuertes física y mentalmente, es fundamental cuando nos toca enfrentarnos a un club de cobardes o cuando tienes que salir del pozo al consumir una droga", ha advertido.

"Ya hemos puesto en marcha distintas medidas, como los perros policía en los entornos de colegios, campañas contra el consumo de cannabis y cocaína, los espejos es los colegios recordando que sois responsables y dueños de vuestra propia vida, talleres, el teléfono 012 contra las drogas. Ya hemos recibido 233 denuncias alertando del consumo en colegios e institutos", ha revelado.

Drogas

Ayuso avisó de que "las drogas están detrás de todo, de abusos sexuales, de reyertas, del sometimiento a bandas juveniles, de la utilización de los jóvenes en entornos de drogas para que otros hagan sus propios negocios, de accidentes de tráfico, de depresiones y otras enfermedades mentales, conductas suicidas". "Pierdes el control de tu vida. No hay una adicción buena. Pero nosotros vamos a estar ahí para sortear esas amenazas", ha asegurado.

La líder autonómica ha finalizado su intervención agradeciendo a Topuria su colaboración en este proyecto, porque "mucha gente en su misma circunstancia no estaría aquí trabajando de manera desinteresada".

"Si no nos damos todos la mano contra todos estos problemas, estaríamos solos. Le agradezco todo lo que hace siempre para ayudar a los jóvenes. Qué bueno es apostar por una juventud alegre y que vive en plenitud y que, por encima de todo, sea libre", zanjado.

El protocolo incluye, entre otras acciones, la participación del campeón de la UFC en encuentros y charlas motivacionales en colegios e institutos públicos, en las que compartirá sus experiencias personales de superación, disciplina y vida saludable. También visitará centros gestionados por la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor y jóvenes en grave riesgo de exclusión social.

Con Madrid

Además, el deportista participará en campañas informativas del Gobierno autonómico en medios de comunicación y redes sociales, así como contenidos audiovisuales, podcasts y entrevistas previstas por el Ejecutivo autonómico en su Plan Regional Contra las Drogas 2024/27.

El luchador, ovacionado por los niños y niñas presentes en el acto, ha señalado que el consumo de drogas y el acoso escolar es "un problema que afecta a todos". "Cuando iba al colegio yo sufrí bullying, en los recreos me querían quitar el dinero, las prendas, me sentía solo, hasta que encontré el valor para afrontar la situación y poner orden", ha relatado.

"También sentí mucho miedo, pero hay que enfrentarlo, nos ponemos en muchas situaciones en las que la mente se pone en contra. Lo importante es no callarse", ha dicho a los jóvenes. Ahora, firman este protocolo contra las drogas y el acoso, "una oportunidad y una responsabilidad, porque uno cuando accede a ser imagen de este tipo de acciones no puede ser pasivo". "Hay que ser consecuente, consciente de que esta imagen pública le sirve a mucha gente", ha comentado.

El hispano-georgiano ha narrado sus inicios "humildes", en un barrio en el que había dos opciones: "Estudiar y trabajar o tirar por las drogas o el alcohol".

"Yo estuve tentado, pero mis sueños pesaban mucho más. El punto de inflexión siempre fue el deporte, porque me dio lecciones y valores que no iba a aprender en otro sitio. Las drogas son la salida fácil, la tentación que te muestra la mejor cara, pero llega un momento en el que deja de funcionar y no hay vuelta atrás", ha sentenciado.

"Estamos muy expuestos, nos aterroriza el qué dirán de nosotros, pero somos mucho más fuertes y no estamos solos. Y esto empieza por la educación en casa. Tenemos las responsabilidad de que sean mejores personas para hacer un mundo mejor, es un objetivo básico. Y también es una responsabilidad de las administraciones públicas. Con la ayuda de los profesores y los medios conseguiremos acabar con este problema", ha concluido.