La última protesta del polémico Kyrgios sobre los sueldos

Nick Kyrgios quiere dejar atrás un 2023 repleto de idas y venidas para regresar a la pista. Sin embargo, sus lesiones le frenaron y sigue sin recuperarse. El australiano habló sobre el tema de los sueldos en forma de crítica. "En el Open de Australia jugué más de cuatro horas. Automáticamente después, Svitolina, en el siguiente turno, compitió durante 40 minutos y los dos cobramos lo mismo", dijo Nick en una entrevista para The Athletic.

El australiano también comentó su opinión sobre la posible fusión entre el circuito masculino y femenino. "Si nos fusionamos, se fusionan los sorteos, se fusiona todo. ¿Por qué es el tenis el único deporte que se ocupa de estas cosas?", aclaró.

Kyrgios tampoco estará en el próximo Abierto de Australia debido a sus problemas físicos en su muñeca derecha. "Estoy cansado, he tenido tres operaciones y solo tengo 28 años. Quiero vivir sin dolor y formar una familia", aseguró.

El australiano fue finalista en Wimbledon 2022, pero el destino le tenía preparado el reto de afrontar una situación difícil repleta de recaídas. El desgarro en uno de sus meniscos propicia que sus puntos en el casillero desaparezcan y que algunos aficionados ya le hayan perdido la pista por completo.

"Hay que ir día a día, todavía queda tiempo. Intenté volver antes de lo que era aconsejable y sentí dolores. Me centré mucho en hacer una buena rehabilitación, tuve diversas opiniones de expertos a los que no había consultado, y he hecho una gran mejoría desde que me operé. Mi cuerpo todavía anda algo descompensado, así que tengo que tener paciencia y confiar en el proceso. Necesito llegar a un punto en el que tenga plena confianza en mi cuerpo", dijo hace unas semanas.