El último intento de Van de Beek

Cuando el Ajax de Erik Ten Hag arrasó el Bernabéu en 2019, Donny van de Beek era una de sus estrellas de futuro que incluso se llegó a vincular con el Real Madrid. Un cheque en blanco para el equipo neerlandés que acabó rellenando el Manchester United. 39 millones de euros costó el traspaso de un jugador que cinco años después intenta rehabilitarse para la élite.

Los 41 goles en 175 partidos que marcó con el Ajax quedaron reducidos a dos en 61 partidos. Un fracaso que el club de Old Trafford intentó disimular con cesiones al Everton y al Eintracht de Fráncfort. Ni siquiera su reencuentro con Ten Hag le sirvió para recuperarse. Un saldo que el Girona aprovechó este verano con mucha ilusión y poco riesgo. Pagó medio millón de euros por un futbolista que a los 27 años debería acercarse a su plenitud aunque su pasado más reciente lo desmiente. Si le sale mal, la pérdida es mínima. Si le sale bien, podría tener que llegar a pagar 15 millones de euros al Manchester United. Nada grave en este tiempo para un equipo que disfruta esta temporada de su primera experiencia en la Liga de Campeones.

Le costó entrar en las alineaciones de Míchel por un virus, pero ya se está acostumbrando a jugar desde el comienzo. Y su único gol con el Girona, aunque no sirvió para mucho, lo marcó en la Liga de Campeones contra el Feyenoord. Míchel confía en sacar lo mejor de él, como hizo el año pasado con futbolistas como Daley Blind y Eric García. Pero antes de llegar a Montilivi pasó por momentos muy duros. «Fue difícil desde el punto de vista mental», decía hace unas semanas, antes de enfrentarse al Feyenoord. Incluso llegó a pensar en la retirada. «Sí he pensado en dejarlo todo, pero la familia, mi pareja y mis hijos, me han ayudado a seguir. Me gusta jugar al fútbol y sigo trabajando para ello», añadía.

El Girona y Míchel esperan que aún dé sus mejores años en el equipo gerundense. 27 años son muy pocos para un futbolista que con 22 era uno de los más cotizados del continente.