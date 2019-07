"Un nuevo sheriff en la ciudad": el Inter anuncia el fichaje de Diego Godín

Era un secreto a voces. El uruguayo Diego Godín se despidió de la afición atlética con un emotivo vídeo y sólo quedaba la confirmación del su fichaje por el Inter de Milán. El ex capitán del Atlético de Madrid cumplía contrato el 30 de junio, así que no ha podido ser hasta hoy cuando se hiciera oficial su llegada al club interista. Además, han publicado un vídeo protagonizado por el defensa central, en el que cuenta lo que significa ser uruguayo: Un país pequeño y fuerte, el río de la Plata, la garra charrúa, el mate, el "maracanazo", la celeste. esto es mucho, pero no es todo. Lo que significa ser uruguayono entra en un vídeo corto. Para explicar lo que significa el alma uruguaya, necesito ir a mostrarles, en Milán, en la cancha. Soy Diego, y ahora van a ver".