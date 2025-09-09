La Unió Esportiva Santboiana y Barça Rugbi, premios Cisne 2025

Los Premios Cisne, creados por la Fundación Rugby Cisneros para poner en valor al Rugby como bien común y reconocer la trayectoria de personas o instituciones que ayudan a fomentar el respeto por los valores de este deporte, han dado a conocer los galardonados de esta IV edición.

Tras la deliberación del jurado, los galardonados con el Premio Cisne a la Institución que han mostrado una apuesta clara por el desarrollo y promoción del rugby han sido la Unió Esportiva Santboiana y Barça Rugbi

Ambos clubes han sido reconocidos por ser los equipos más antiguos de rugby en España, con más de 100 años de antigüedad, fundados en 1921 y 1924 respectivamente y por haber manteniendo la actividad deportiva y social de club a lo largo de más de un siglo. Además han destacado por hacer de los valores del deporte en general, y el Rugby en particular, un estandarte de comportamiento tanto dentro como fuera del campo hasta nuestros días.

Además, se ha reconocido con el Premio Cisne a la Difusión del Rugby a Antonio Resines, por la expansión y divulgación del rugby en España o en el extranjero.

En este caso se ha destacado por ser embajador del rugby aprovechando cualquier intervención pública para hablar y promocionar este deporte, que practicó en su adolescencia y juventud durante varios años. Así, en numerosas ocasiones ha puesto en valor al rugby y lo que representa en la formación de las personas, además de por dar a conocer el rugby deporte en aquellos ámbitos de nuestra sociedad alejados del deporte.

El Premio Cisne al Proyecto Social de Rugby, que se otorga al proyecto social gestionado por personas o instituciones cuya labor social sea meritoria utilizando el rugby como herramienta, ha recaído en Felinas Quadrugby.

Con este premio se reconoce un proyecto social basado en rugby en silla de ruedas, en especial para mujeres, minimizando las barreras de movilidad y fomentando la participación de mujeres con discapacidad en competiciones deportivas de otras modalidades promoviendo la igualdad de género y la visibilidad del deporte paralímpico. Siendo pioneras en el Rugby en Silla de Ruedas Femenino, son las vigentes 5ª del Mundo tras la celebración del Mundial oficioso de París 2024.

Por último, el Premio Cisne a Una Vida de Rugby, en el que reconoce a una persona que con una destacada trayectoria personal y profesional alineada del significado del rugby y sus valores, ha sido otorgado a Serge Blanco (Francia)

El francés destaca por representar en su persona todos los valores del rugby como la humildad, el esfuerzo, el respeto, el compañerismo, el liderazgo, además de por llevar toda una vida jugando al rugby siendo fuente de inspiración para chicos y jóvenes de todo el mundo. Blanco, internacional 93 veces con "Les Blues", también enseña desde la experiencia propia cómo se ejercen los liderazgos en los equipos.

El jurado de esta Edición de los Premios Cisne 2025 ha estado formado por las siguientes personas:

Patricia García. Exjugadora y capitana de la selección española de rugby.

Exjugadora y capitana de la selección española de rugby. Fran Puertas. Exjugador y capitán selección española de rugby.

Exjugador y capitán selección española de rugby. Eduardo Téllez. Periodista y comentarista de rugby en Movistar+.

Periodista y comentarista de rugby en Movistar+. Alhambra Nievas. Exárbitra internacional.

Exárbitra internacional. Alejandro Elortegui. Ex Director de Nuevos Proyectos de PRISA Media.

Ex Director de Nuevos Proyectos de PRISA Media. Joaquín Goyache. Rector Magnífico Universidad Complutense de Madrid.

Rector Magnífico Universidad Complutense de Madrid. Jesús González. Presidente de la Fundación Rugby Cisneros.

Presidente de la Fundación Rugby Cisneros. Gonzalo Barbadillo. Presidente del Club de Rugby Complutense Cisneros.

La entrega de los premios se realizará en el marco de una “Gala Benéfica” a favor de la Fundación Rugby Cisneros, que tendrá lugar el próximo viernes 3 de octubre de 2025, a las 20:30 horas, en el Colegio Mayor Ximénez de Cisneros