Usher brilla en el espectáculo estelar del descanso de la Super Bowl 2024

El cantante Usher apareció en el Allegiant Stadium de Las Vegas para brillar en el espectáculo del descanso de la Super Bowl de 2024 sentado en un trono, acompañado por una banda de música y una tropa de artistas de Las Vegas. Empezó cantando con "Caught Up" y siguió con "U Don't Have to Call", "Superstar" y "Love in the Club".

A continuación, Alicia Keys se unió frente a un piano rojo brillante para su canción "If I Ain't Got You", que se transformó en "My Boo", en la que Usher perdió un guante en un aparente homenaje a Michael Jackson - notable para una actuación durante el Mes de la Historia Negra. "Dijeron que no lo lograría", dijo a la multitud, dedicando el set a su "mamá".

A lo largo de 13 minutos durante el espectáculo del descanso patrocinado por Apple Music, Usher sacó a relucir una serie de invitados como H.E.R., Jermaine Dupri, Lil Jon (para "Turn Down for What", que se convirtió en "Yeah!" - e incluyó una aparición como invitado de Ludacris.

"Es el sueño de mi vida. Finalmente, cantaré en la Super Bowl. Ya estoy impaciente ante la idea de presentar al mundo un espectáculo como nunca antes se había visto", dijo Usher en un comunicado que fue publicado por la NFL cuando se anunció su participación en el intermedio de esta edición de la Super Bowl.