A Zidane le han preguntado si puede haber fichajes y riéndose, el entrenador francés ha dicho: "De aquí al 2 de septiembre puede haber .una dos bombas", acaba de decir en conferencia de Prensa.

El Real Madrid juega el domingo contra el Villarreal, en el partido que cierra la jornada de Liga y luego quedarán 24 horas para que termine el mercado de verano. El club blanco ha invertido poco más de 300 millones de euros en renovar la plantilla con la llegada de Hazard, Mendy, Militao, Jovic y Rodrygo y confía en que esos refuerzos sean suficiente para devolver al equipo el espíritu competitivo. También llegó Kubo, pero el japonés juega cedido en el Mallorca.

La idea en el club es que la plantilla ya está cerrada y que con los fichajes, más James, más Bale, que finalmente no se va, Zidane tiene que mejorar las prestaciones de la temporada pasada. El francés ha tenido voz en los fichajes y los descartes y lo único que no se ha podido hacer es el fichaje de Pogba, porque el Manchester United no ha modificado su altas pretensiones durante todo el verano.

En el club saben que hasta el último minuto no se puede dar nada por cerrado y no sería ni la primera ni la segunda vez que se hace un fichaje importante con la campana de final de campana ya sonando. Pero mucho tendría que cambiar el United para dar salida a Pogba, por ejemplo. O variar demasiado la operación Neymar del Barcelona para que el brasileño pueda terminar en el Real Madrid, una vez que estudiada la operación, se ha considerado que el precio pone en riesgo muchas cosas.

Como centrocampistas han sonado Van de Beek, que está hecho para la próxima temporada y que sólo un último movimiento podría cambiar y Eriksen, que lleva todo el verano pidiendo salir al Tottenham, pero que aún no ha encontrado acomodo en ningún equipo. Los nombres van a seguir sonando, como el de Bruno Fernandes, negado tajantemente por el Real Madrid.

Lo que preocupan ahora son las dos salidas que queda: Navas, que es sólo cuestión de que pase la jornada y se vaya a París y Mariano, al que se tiene que convencer de que sus esperanzas y su confianza de jugar en el Real Madrid poco o nada tienen que ver con la realidad.

Eso es lo que está en movimiento. Quedan horas para el cierre del mercado. La plantilla está cerrada, sí...pero