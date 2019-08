"Gracias al equipo que ha estado fenomenal. Nairo en todo momento ha estado atacante, con dos cojones", decía Alejandro Valverde después de su victoria en Mas de la Costa. Unas palabras que eran mucho más que un agradecimiento a sus compañeros. Era la manera del campeón del mundo de explicar que no existen los problemas entre Nairo y él que algunos quisieron ver después de la etapa de Javalambre, cuando Alejandro marchaba a relevos con Roglic a la caza de Miguel Ángel López mientras Quintana se quedaba por detrás. "Si no hubiese llevado a Supermán delante no hubiera tirado nunca de Roglic", asegura el murciano.

Nairo hizo un trabajo perfecto en la ascensión a Mas de la Costa, marcando el ritmo del grupo y esperando a Valverde cuando perdía distancia. "Nosotros estábamos muy tranquilos con lo que estábamos haciendo. Ha sido un puerto durísimo y hemos puesto un ritmo muy fuerte", aseguraba el ganador de etapa. "He ganado porque era el más rápido aquí, pero todos habéis visto a un Nairo enganchado", añadía.

"Quiero dar las gracias al equipo que ha hecho su trabajo y a Nairo, que ha hecho una ascensión muy buena. Intentaba distanciar a los rivales, como Roglic y Supermán y ha mantenido una buena marcha en todo momento", insistía Valverde, que no reclama el liderato del equipo en exclusiva. "Nairo iba haciendo cambios de ritmo a ver si podía irse ir solo, pero Roglic y Supermán aguantaban. Yo aguantaba a mi ritmo y sabía que era el más rápido", decía.

Nairo tampoco reclama los galones. "Sabíamos que Alejandro en la meta se transforma y hace lo que ha hecho hoy", reconoce. "Alejandro es el que va delante. Está mejor. Vamos día a día en carrera y viendo lo que pasa. Junto con el equipo vamos a apoyarnos para hacer siempre lo mejor", añade.

"Hemos hablado en el autobús de todo un poco, pero sienmpre superbién", afirma Valverde. "Alejandro, que seas tú el líder", le dijo el colombiano. "Puedo estar ahí, pero tú eres tienes que estar delante y estar bien", fue la respuesta de Valverde. "La gente ha intentado hacer un problema entre Nairo y yo, sobre todo en Colombia, pero nunca lo ha habido y nunca lo va a haber", concluye Alejandro.