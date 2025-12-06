Verstappen, “pole”, aumenta la tensión

Última clasificación del año y, quizá, la más decisiva. El título está en juego y en Abu Dabi los adelantamientos son posibles, pero con un alto nivel de riesgo a pesar del DRS (que también tendrá su última carrera en el Emirato Árabe porque desaparecerá del reglamento de 2026). Verstappen logró el mejor tiempo después de marcar varias supervueltas, sobre todo en la Q3, y yendo algo sobrado en la Q2, donde solo necesitó un giro rápido para pasar de ronda.

Norris arrancará segundo, por el lado sucio, y por delante de Piastri, que es su compañero, pero también candidato al campeonato. El de Red Bull necesita ganar la carrera y esperar el fallo de sus rivales y, desde luego, está muy cerca de hacerlo. Otra cosa será lo que ocurra con los pilotos de McLaren. Norris lo tiene todo para conseguir el título y su carrera consistirá en no arriesgar y no meterse en problemas. Aunque hay pilotos a su alrededor y no depende todo de él. El que peor lo tiene es Piastri, que es tercero, la misma posición que ocupa en el Mundial.

Mañana habrá que ver cómo afrontan la carrera los McLaren. ¿Atacará Piastri a su compañero? ¿Norris optará por conservar o saldrá al ataque? ¿Ayudará Piastri a su compañero en un momento dado? A partir de las 14:00h será el desenlace.

Fernando Alonso volvió a sacar del Aston Martin lo que no tiene. Partirá desde la sexta plaza y, una vez más, demostró que está muy por encima del monoplaza. Su compañero, con el mismo coche, acabó decimoquinto. Por su parte, Carlos Sainz saldrá duodécimo.