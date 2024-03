Verstappen, “pole”, frena la euforia en Arabia Saudí; Alonso, cuarto

La jornada en Arabia Saudí empezó con sobresalto para los españoles y el equipo Ferrari. El malestar que arrastraba ayer Carlos Sainz, con fiebre, se convirtió en una apendicitis que tuvo que ser operada de urgencia en Yeda. El madrileño se recupera ya en el hospital y, por supuesto, no disputó la clasificación y tampoco hará la carrera. Esto significó la entrada del piloto reserva, el joven Oliver Bearman, de tan sólo 18 años que se convierte así en el piloto de Ferrari más joven en debutar en la Fórmula 1. El inglés disputa el certamen de F2 y ya tenía experiencia con la pista, aunque no es lo mismo por el diferencial de prestaciones que hay entre ambos coches y la dificultad particular que tiene este escenario, que es ultra rápido.

El joven sólo tuvo una sesión libre para tomar contacto con el monoplaza y directamente entró en la sesión de clasificación. Anteriormente, su experiencia en la F1 fueron varios test repartidos entre el equipo B de Ferrari, Haas, y la propia Scuderia, ambos en Abu Dabi. Pero no más de 150 vueltas en total. El británico fue eliminado en la Q2 y, al menos, no destrozó el coche, que era lo más probable. Su situación no era la mejor y la superó para respiro de sus responsables.

La clasificación fue un mano a mano entre Verstappen, Leclerc y Alonso con los McLaren muy cerca, sobre todo, con Piastri. Y cuando llegó la hora de la verdad, el vigente campeón exprimió al máximo el Red Bull y dejó a todos sorprendidos con una vuelta incréible. Fue primero por delante de Leclerc, Pérez y Alonso. Estos tres últimos rodaron en la misma décima. Es decir, en el margen de un parpadeo.

Parrilla de salida GP Arabia Saudí F1

La carrera arrancará mañana a las 18:00h.