F1: Verstappen, "pole" y Sainz, segundo

Tradicionalmente, todos los equipos de Fórmula 1 estrenan evoluciones cuando la temporada vuelve a Europa, en la cuarta o quinta cita del calendario. El lugar marcado en 2023 era Italia, pero tras la suspensión de la carrera, de nuevo, Barcelona se convirtió en el circuito elegido para incorporar algunas mejoras. Y eso se ha notado en equipos como McLaren, Mercedes o Alpine. Los que no fallan son Red Bull y Verstappen, que hoy en la sesión de clasificación del Gran Premio de España mostraron un ritmo tremendo. El holandés fue primero por delante de Sainz y Norris, mientras que Alonso, con daños en el suelo del coche por una salida de pista sufrida en la Q1 por un error de conducción con el asfalto medio seco y mojado no podía pasar del noveno puesto. Alcanzar el podio mañana no será fácil y habrá que ver si los coches que han dado un paso adelante confirman su avance también en el ritmo de carrera y con la degradación de neumáticos.

La sesión de clasificación arrancó con prisas. El cielo amenazaba lluvia y la previsión del radar no era clara. Los pilotos no quisieron arriesgar y todos salieron a pista para, al menos, asegurar un tiempo. Sólo unos pocos lograron tener ese registro porque minutos después la dirección de carrera sacaba la bandera roja para poder limpiar el asfalto tras la salida de pista de Sargeant, que llenó de piedras una de las curvas al regresar. El caso es que el trazado estaba difícil con algunas zonas más húmedas que otras y las salidas se sucedían, entre otras muchas, la de Fernando Alonso, que lograba controlar el coche, pero dañando ligeramente el fondo plano tras la excursión por la grava en la curva que da entrada a la recta principal. Las prisas continuaban y la pista iba mejorando segundo a segundo conforme los coches pasaban, por lo que no había tiempo para el descanso. Algunos como Sainz y Pérez lo pasaron mal porque estuvieron fuera por momentos. Otros como Leclerc se quedaron fuera de la siguiente ronda.

Los pilotos eliminados en la Q1 fueron: Bottas, Magnussen, Albon, Leclerc y Sargeant.

La Q2 empezó con algo menos de dudas, pero también trajo sorpresas. La temperatura de la pista cambiaba por momentos y muchos pilotos sufrían para poner las ruedas en el punto de temperatura adecuado. El no fallaba era Verstappen, que en apenas dos giros era capaz de ponerse en primer lugar y no volver a salir. Al igual que en la anterior eliminatoria, la pista mejoraba conforme los pilotos iban pasando por la trazada. Fue entonces cuando vinieron los errores de conducción, entre ellos, el de Sergio Pérez, que se salió de pista y destrozó sus neumáticos. No tenía tiempo de parar y poner un juego nuevo y debió intentarlo con los que tenía. Pero quedó eliminado, al igual que Russell, que no estaba a gusto con la configuración de su monoplaza y pagó las consecuencias con la eliminación. Además, protagonizó un momento muy peligroso en plena recta de meta rodando a más de 300 km/h cuando estuvo a punto de chocar con su compañero de equipo, Lewis Hamilton. El inglés rodaba muy fuerte en el rebufo de Sainz y cuando salió de su estela se encontró con Russell. Ambos se tocaron, pero el “roce” no llegó a más. Verstappen fue el más rápido por delante de Norris, Sainz, Hamilton, Ocon, Piastri, Stroll y Alonso. El asturiano sufría porque su fondo plano seguía dañado y el coche no iba fino del todo.

Los pilotos eliminados en la Q2 fueron: Pérez, Russell, Zhou, De Vries y Tsunoda.

Con favoritos como Pérez y Leclerc eliminados, la Q3 arrancó con el total dominio de Verstappen y Red Bull, que parecía no esforzarse demasiado y le salían los tiempos con mucha facilidad, aparentemente, claro. Detrás hay mucho trabajo. Una sola vuelta le bastó porque ya no tuvo que salir a pista de nuevo, aunque lo hizo por si acaso, cosa que finalmente no necesitó. Cuando todo el circuito esperaba una segunda posición de Alonso, este lugar lo consiguió Carlos Sainz, que se rehizo de muchas dificultades y mañana compartirá pirmera fila de parrilla de salida con el holandés. La tercera plaza fue para Norris por delante de Gasly, Hamilton, Stroll, Ocon, Hulkenberg y Alonso. El asturiano arrancará noveno y no pudo hacer más debido a los daños que presentaba el fondo plano del Aston Martin debido a una excursión que hizo por el exterior de la curva que da entrada a la recta de meta. Los daños le restaron confianza y algunas décimas.

El Gran Premio arrancará mañana a las 15:00h.