Márquez llegaba a Japón con la tranquilidad de ser ya campeón del mundo, pero tal y como había prometido no se relajó. Quería seguir ganando una vez conseguido el gran objetivo y lo consiguió. En otra exhibición en solitario alcanzó las diez victorias en este curso, que va camino de ser el mejor de su historia como piloto. Desde la "pole", buscó abrir rápido un hueco con respecto a Quartararo, el único que ahora mismo es capaz de plantarle algo de cara. No demasiada, porque Marc juega ahora mismo en otra categoría. Se escapó pronto y mantuvo un pulso en la distancia con Fabio. Rondaba el segundo de diferencia y poco a poco lo fue aumentando.

Se rindió el francés y Márquez pudo manejar los mapas de su motor, porque no iba precisamente sobrado de gasolina. "No ha sido tan fácil como pueda parecer. Empujé desde el principio para abrir una ventaja pronto. Iba un poco con el gancho a nivel de combustible. Al llegar a los dos segundos traté de ahorrar gasolina", confesaba un Márquez que no quiere dejar ni las migas al resto.

En Motegi, en casa de Honda, firmó la victoria, la "pole" position y la vuelta rápida para volver a ganar escapado por octava vez en lo que va de curso. El resto ya tiene muy claro que es inalcanzable y así quiere que siga siendo para empezar a preparar el año 2020. Hizo Marc en Motegi su podio consecutivo numero 13 y el 15 en 16 carreras. Su objetivo es terminar en el cajón en las tres que faltan y firmar un año casi perfecto.

Quartararo sumó veinte puntos que le dieron el título de rookie del año, pero todavía no ha sido capaz de ganar. Se lo ha negado Marc hasta ahora y va a intentar que así se mantenga, porque el 93 tiene claro que puede ser su gran rival para el curso que viene. "No me quedaba neumático. Márquez tenía tres décimas más de ritmo y empujé para intentar quedarme con él. Muy satisfecho con este segundo podio consecutivo y muy satisfecho de conseguir el objetivo de ser el rookie del año", admitía el joven piloto francés, el más cercano al nivel del campeón ahora mismo.