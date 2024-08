Voley Playa: El neerlandés condenado por violación rompe su silencio: "Hice algo mal, lo acepto"

Steven Van de Velde acudió a los Juegos de París representando a Países Bajos en vóley playa. Y, en el momento de su debut, se desataba la tormenta: el jugador fue condenado en Reino Unido por violar a una niña de 12 años que conoció por redes sociales, cuando él tenía 19.

No se le permitió alojarse en la villa olímpica, pero pudo competir a pesar de las presiones para que no le dejasen tomar parte en el torneo. Van de Velde cumplió un año de condena y fue liberado en 2017. Tras el torneo, el jugador ha roto su silencio en una entrevista a NOS, donde admite que le sorprendió la magnitud del revuelo por su presencia en la cita olímpica. La presión y los abucheos del público llegaron a hacerle pensar en abandonar los Juegos.

"Tuve un momento de venirme abajo, tanto antes como durante el torneo. Pero pensé 'no quiero eso'. No voy a dar a otros el poder de intimidarme o deshacerse de mí", expresó en la entrevista. Además, el jugador califica de "vergüenza" el trato mediático por su presencia en los Juegos, algo que, asegura, ha "hecho daño" a su mujer y a su hijo. "Hice algo mal hace diez años. Tengo que aceptarlo. Pero lastimar a la gente que me rodea, ya sea mi compañero, mi esposa, mi hijo... es demasiado para mía. Llegó un momento en que pensé si valía la pena", añade.

Van de Velde, que rehízo su vida tras la condena, admite no obstante que el trasfondo de toda esa polémica es legítimo: "El alboroto fue grande, y una pena. Pero entiendo las opiniones de los demás. Entiendo que es un problema. ¿Se debe permitir que alguien con un pasado así pueda subir al podio? Es una pregunta legítima", reconoce. El neerlandés se casó en 2022 y tiene un hijo fruto de ese matrimonio. Por su parte, su compañero Matthew Immers asegura que Steve "ya cumplió su condena" y ahora es "una persona diferente".