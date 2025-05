La Warriors Battle Weekend vuelve con seis cinturones en juego

El restaurante Casa Parrondo, con medio siglo de existencia y situado en pleno corazón de Madrid acogió el pasado jueves la presentación de la cuarta edición de la velada Warriors Battle Wekeend, que se celebrará el próximo sábado 24 de mayo en el Colegio Aquila de Parla (Madrid). En la rueda de prensa de presentación participaron los peleadores Laura de Blas y Omar El Morabet, conocido como «El Duro», que estuvieron acompañados por los tres promotores de la velada: Antonio Ricobaldi -quien a su vez es presidente de la presidente en España de la prestigiosa asociación World Kickboxing & Karate Association (WKA), que es la entidad encargada de homologar el evento, y CEO de la promotora Unlimited Global Challengers (UGC)-, Alex Barranco y José Manuel García, estos dos últimos de la promotora Warriors Squad.

La velada del próximo 24 de mayo acogerá 15 combates de tres disciplinas de deportes de contacto (muay thai, K-1 y MMA) y pondrá seis cinturones en juego -tres profesionales y tres amateurs-, así como dos peleas por un título amateur. De Blas y El Morabet encabezarán esta velada Warriors Battle Weekend y pelearán en la modalidad de muay thai frente a la británica Konnie Grace y el español Ilde Lozano «The Wolf», respectivamente.

De Blas augura una pelea «muy bonita con bastante repertorio técnico» contra Grace, a quien define como una luchadora «muy dinámica, que se pega mucho». «Puede que no sea tan contundente como yo, que juego la baza de la contundencia, de ser sólida en el combate y de ir hacia delante, por lo que preveo un choque súper bonito de estilos». «Cuando se dio la oportunidad de pegarme con ella me motivó un montón porque me gusta mucho su estilo», añadía la luchadora de El Burgo de Osma (Soria) sobre su rival.

«Para mí se trata de una oportunidad muy buena para poder abrirme camino y darme más a conocer; si hago una buena pelea me puede servir para proyectarme, tanto si gano como si pierdo, pero si gano tendré más posibilidades de que me llamen. Es un escaparate para recibir buenas oportunidades y todo lo que sea estar un escalón más arriba, bienvenido sea», apuntó De Blas, que tiene estudios de Ingeniería Aeroespacial.

«Me veo ganador contra Ilde», afirmaba Omar El Morabet, discípulo de un gran maestro de las artes marciales como es Mario Padilla y que dice tener «un sueño muy grande» para los próximos años y que «se va a cumplir». «Me llaman ‘El Duro’ porque soy duro, pero la vida es más dura», explicaba el luchador de origen marroquí, que añade que el muay thai es «un deporte increíble con muchísimos valores como el sacrificio porque aquí peleas no solo contra tu rival, sino también contra ti mismo. Es un deporte con mucho futuro en Europa y en el mundo. Por supuesto que también está creciendo mucho en Marruecos». Asimismo, Omar ha explicado cómo fueron sus inicios en las artes marciales y en los deportes de contacto: «Mi padre fue entrenador del Atlético Tetuán, un equipo de fútbol que jugó en la Liga española, y desde pequeño me inculcó la pasión el deporte. Yo empecé en el barrio con las artes marciales: me apunté en el gimnasio y probé primero con el kickboxing. Lo que más me llamó la atención de este deporte es que si no entrenas te vas a quedar estar atrás: en el futbol hay favoritos, pero en las artes marciales cada uno tiene que empujar de sí mismo y eso fue lo que me enamoró del deporte», ha señalado.

Cartel de la velada World Battle Weekend

Se trata de una velada «un tanto atípica», en palabras de Antonio Ricobaldi, al ponerse seis cinturones en juego. Según este promotor, «en España cualquier tipo de evento relacionado con artes marciales no es como un partido de fútbol o baloncesto. Más que nada porque hay hostias, así de claro, y puede haber lesionados», afirmó Ricobaldi, que junto con Alex Barranco y José Manuel García forma un trío que dentro de los deportes de contacto es conocido como «Los juristas» gracias a su condición de perito judicial, abogado y procurador, respectivamente. A nivel jurídico, para poder organizar una velada de deportes de contacto de este calibre, «hay que aportar una cantidad de documentación extensa a las instituciones y a las Delegaciones de Gobierno, una documentación fehaciente y contrastada. Hay que tener un seguro de responsabilidad civil: nuestros peleadores jamás han subido a un ring sin tener su licencia en vigor, por si pasa cualquier cosa. Aquí hay una infraestructura muy importante detrás: aquí el árbitro está a un metro. Los médicos están en la primera línea de pelea… así que todo está súper regulado a nivel jurídico», ha explicado el presidente en España de WKA, que es la asociación de deportes de contacto más antigua del mundo (desde 1976).

Ricobaldi destacó la dificultad de cuadrar los números a la hora de organizar una velada. «No se puede estipular una cifra exacta en cada evento, que conlleva muchísimos gastos más allá de las bolsas de los peleadores y de los seguros de responsabilidad civil que hay que cumplir a rajatabla. Hay que sumarle también el alquiler de unas buenas instalaciones, la publicidad, la comunicación… piensas que a la mejor una velada te va a salir por una cantidad y luego te cuesta el triple, esto es como las bodas», apuntó. Alex Barranco, por su parte, incidió en la línea en la que Warriors Squad viene «trabajando desde hace mucho tiempo», con combates de disciplinas como muay thai, K-1 y MMA. «Hoy en día se mira mucho a las MMA, cosa que no nos parece mal, pero también se olvidan otros modelos que están funcionando muy bien a nivel internacional como es, por ejemplo, el de One Championship, que es un poco más la línea por la que nosotros apostamos», dijo el promotor. «El hecho de que las MMA estén ahí es porque nosotros hemos estado antes: antes de las MMA estaba el kickboxing y antes del kickboxing, el boxeo. Hay muchos más modelos aparte de UFC o WOW, que solo apuestan por las MMA; está One Champonship, donde se incluyen disciplinas como muay thai, Brazilian Jiu Jitsu (BJJ), kickboxing… quizá las MMA han sabido hacer un gran marketing, sobre todo una compañía como UFC, y a nosotros nos falta empuje para que la gente conozca realmente estos modelos y estas veladas», incidió Barranco en este sentido. Por su parte, José Manuel García, que quiso hacer un guiño tanto al Colegio Aquila como a la ciudad de Parla por «fomentar el deporte», destacó tanto la preparación y las ganas de los peleadores como el trabajo de sus colegas promotores Ricobaldi y Barranco. «Vimos que era el momento idóneo de apostar y unir fuerzas. Hay deportes que no están esponsorizados ni tienen la repercusión de la UFC. Vimos la oportunidad junto con WKA de formar una comunión e intentar potenciar todo el trabajo que venimos haciendo en estos últimos años. Vamos a trabajar con humildad, pero al mismo tiempo haciendo eventos importantes y sin ponernos ningún límite, apostando por los jóvenes, por la gente de casa y también por los de fuera. El objetivo principal es llevar los deportes de contacto a lo más alto para darle más repercusión, el muay thai, el boxeo, el K1, las MMA… no queda otra que seguir arrimando el hombro, así que ahí estaremos», ha apuntado García. La rueda de prensa de presentación de Warriors Battle Weekend finalizó con la aparición de Nicolás Parrondo, mostrando así una vez más su apoyo tanto a las artes marciales y los deportes de contacto.