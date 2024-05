Xabi Alonso, a dos partidos de la perfección

Una Copa de la UEFA es el único título europeo del que presume el Leverkusen. Entonces todavía existía la Recopa y la final del tercer trofeo continental se jugaba a doble partido. Es la UEFA que le ganó al Espanyol de Javier Clemente después de derrotar a los alemanes en la ida (3-0) y de perder en los penaltis.

Aquel era un título imposible de un equipo que nunca había ganado nada. Después solo sumó una Copa de Alemania a su palmarés, pero Xabi Alonso está en condiciones de cambiarlo todo. El Leverkusen ya ha ganado la Bundesliga por primera vez en su historia y ha acabado invicto la temporada, algo que nadie había conseguido en el campeonato alemán.

Xabi puede conseguir más títulos en un año de los que había conseguido el Leverkusen en toda su historia y solo necesita dos partidos para lograrlo. El primero es la final de la Liga Europa en la que se enfrenta al Atalanta italiano. Y tampoco ha perdido en ninguna de las dos competiciones. «Sería histórico [acabar la temporada invictos]. Sería algo escrito con letras de oro, no solo en la historia de nuestro club sino probablemente de todo el fútbol europeo. Espero que podamos», decía el técnico español en una entrevista con la página web de la UEFA.

«El Leverkusen es un equipo completo, muy organizado. Es versátil, sabe defender y recuperar bien el balón. Los resultados que han conseguido esta temporada no son casualidad», dice Gasperini, el entrenador del Atalanta.

«Todos los equipos son ganables. En estos momentos, el Leverkusen parece imbatible, pero quizá seamos nosotros quienes podamos cambiar esa condición. Tenemos que creer en nuestra filosofía, jugar al ataque e intentar ganarles. No se gana un título si no se vence a los mejores», dice esperanzado De Roon, el capitán del equipo italiano.

Es Xabi Alonso el que ha conseguido hacer del Leverkusen el mejor equipo de Alemania después de recoger un cadáver. Cuando llegó la temporada pasada el Bayer era un equipo que estaba peleando por evitar el descenso y logró llevarlo hasta Europa y dejarlo cerca de la Liga de Campeones.

Las estadísticas de la Bundesliga explican mejor que nada cómo funciona este equipo, que ha marcado 89 goles y ha encajado solo 24. «Es muy importante crear confianza y fiabilidad, cohesionar la plantilla, desarrollar una buena dinámica en el día a día. Todo ello refuerza el compromiso de los jugadores para lograr nuestros objetivos. Luego, por supuesto, hay que convencer a cada jugador y darle una idea con la que pueda comprometerse. Hay que estar cerca de los jugadores para entenderlos, porque así sabes cómo exigirles más. Cometerán errores, pero no puedes estar regañándoles todo el tiempo. También hay que ser un gran psicólogo», explica el preparador español.

La cabeza es fundamental para que el Leverkusen esté invicto cuando solo le quedan dos partidos para acabar el curso. «Creo que se debe a la regularidad y a nuestro nivel de rendimiento, al nivel mental, a nuestro nivel de concentración. En cuanto a nuestra mentalidad y nivel de concentración, el equipo no ha sufrido prácticamente ningún desastre ni un solo mal momento durante ningún partido, y eso nos ha permitido hacer una temporada tan excepcional. Pero todo tiene que ver con el rendimiento y la mentalidad que estamos construyendo», dice.

«Hemos sido competitivos en todos los partidos, tanto si jugábamos bien como si jugábamos mal. Hemos jugado bien la mayoría de los partidos, pero no nos hemos rendido en los que no hemos jugado bien. Eso dice mucho del compromiso de este equipo a la hora de prepararse para cada partido. No dimos ningún partido por sentado, nos preparamos muy bien y eso requiere mucho esfuerzo físico, futbolístico y también mental», insiste Xabi.

Para el Leverkusen esta es su tercera final europea. En 2002 jugó la final de la Liga de Campeones, que perdió contra el Real Madrid con la volea de Zidane. Después el francés fue el ayudante de Ancelotti cuando el Real Madrid ganó la Décima con Xabi Alonso dirigiendo el centro del campo.

Ahora, desde el banquillo, intenta que el Leverkusen vuelva a ganar un título europeo 36 años después. Aunque la final se juegue solo en noventa minutos.