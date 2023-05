Xavi desvela por primera vez cómo fue el adiós de Piqué: "Me costó dormir..."

Xavi Hernández se mostró contundente a la hora de repasar todos los asuntos de actualidad del club. "Nos entenderemos más pronto que tarde. Soy consciente que ellos harán el esfuerzo hasta dónde puedan y no habrá ningún problema. Ojalá pueda seguir muchos años, acabaremos renovando", apuntó el de Tarrasa. Cuando debes tomar decisiones contrarias a lo que querría el jugador, empieza a ser difícil. A Piqué le tuve que decir que diera un paso al lado, que jugaría menos. Me costó incluso dormir, porque habíamos disfrutado mucho juntos". Con Jordi Alba tienes la sensación de que fallas como amigo, pero debes priorizar al equipo", afirmó el entrenador.

"A mí me pasó con Luis Enrique, no lo entiendes, tienes la sensación de que debes jugar después de tantos años como titular. Jordi se enfadó, hay que entenderlo. Pero después hubo una charla grupal y nos dijo que estaba comprometido al cien por cien. Y así fue, como Piqué. Han sabido irse en el momento adecuado", añadió al ser preguntado por las salidas del equipo tanto de Piqué como de Jordi Alba. Sin duda, dos jugadores claves hace unos años.

Uno de los puntos de inflexión fue caer derrotado ante el Madrid. "Después de la derrota en el Bernabéu me reuní con la plantilla, le pedí al resto del staff que me dejara solo con los jugadores, porque en ese partido fue el único en el que vi que faltaba un poco alma. Faltaba pasión y esos valores que había pedido desde el primer día, actitud, respeto y esfuerzo. Noté que al equipo le pasaba algo y me reuní con ellos, mucho rato. Nos dijimos las cosas a la cara y hubo un antes y un después de aquella charla, nos hizo estar más unidos que nunca", dijo.