La respuesta de Zidane al agente de Bale

"Joder, macho, es que vaya tela", contesta Zidane ante la quinta pregunta sobre la situación de Gareth Bale en la plantilla del Real Madrid. El técnico se muestra cansado de un asunto que no termina de cerrarse y sobre el que él alimentó la curiosidad en sus conferencias de prensa con motivo del partido contra el Bayern. "El otro día no se cambió Gareth porque él no quería. Decía que el club está pactando su salida y no se cambió sólo por eso", explica el técnico francés. "Volvemos a lo mismo. Gareth es un jugador del Real Madrid, va a entrenar con normalidad hoy y veremos qué pasa mañana", añade.

Zidane explica una vez más la situación de Bale después de aclarar que no ha faltado al respeto al jugador a pesar de las declaraciones de su agente, Jonathan Barnett. "Es verdad que a veces mi español es un poco tirante. Lo primero, no he faltado al respeto a nadie y menos a un jugador. Siempre dije lo mismo, que los jugadores son lo más importante y yo voy a estar con ellos siempre. La segunda cosa que decía era que el club estaba tratando su salida", argumenta el preparador del Real Madrid.

Pero Bale sigue estando presente en la conferencia de prensa previa al encuentro ante el Arsenal. "No nos ha pedido no jugar y por eso va a entrenar con normalidad hoy y mañana es mañana. Veremos lo que va a pasar", dice el técnico francés. "El club está haciendo con él lo que tiene que hacer y ya está. Hoy va a entrenar con nosotros y mañana veremos", insiste Zidane.

"Gareth es un jugador de la plantilla del Real Madrid hoy en día y respeto eso, que me parece lo más importante", concluye antes de explicar que la presencia del galés en los entrenamientos no supone ninguna molestia para él. "No, no. Para nada. Lo que tengo que hacer yo es respetar a los jugadores, no te puedo mentir. El jugador está aquí con nosotros y va a entrenar. Ésa es la realidad", afirma el preparador madridista.