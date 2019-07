Zidane no convoca a Bale para el estreno ante el Bayern

No está lesionado, el problema habitual del galés, pero Zinedine Zidane prefirió no aprovechar todas las plazas de banquillo que tenía disponibles a inscribir a Gareth Bale para el estreno en la pretemporada contra el Bayern.

No dio más explicaciones el Real Madrid antes del partido, pero ya habló de él en la conferencia de prensa previa al partido. "Su situación no ha cambiado desde junio", advirtió el preparador francés. Al final de la pasada temporada, el galés ya dejó de contar para su técnico y no jugó en los últimos tres encuentros de la temporada después de participar durante los noventa minutos en la derrota ante el Rayo en Vallecas.