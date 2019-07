Zidane se muerde la lengua sobre el partido de golf de Bale

Zidane compareció ante los medios después del triunfo contra el Fenerbahce (5-3), pero uno de los temas que tuvo que contestar fue si lo que había hecho Bale (jugar al golf el día anterior mientras el Real Madrid jugaba contra el Tottenham, como desveló "El Confidencial") fue una falta de respeto. Se mordió la lengua el técnico, aunque el enfado se le notó. Éstas fueron sus respuestas:

El plan para Lunin

"Ya veremos cuando volvamos a Madrid la situación de cada uno y también lo que vamos a hacer, porque es importante lo que piensa el jugador. Me alegro de que haya jugado hoy. Es un portero de futuro y es muy bueno".

Sistema de juego: 4-4-2

"Hemos jugado muchas veces en este dibujo esta pretemporada, pero en realidad es un 4-4-1-1, con libertad para el mediapunta, como Isco hoy, el otro día Hazard... Es por los jugadores que tenemos, faltan jugadores (Casemiro, por ejemplo) y la idea es cambiar cosas porque nosotros a veces necesitamos cambiar de dibujos, y lo vamos a hacer".

Bale jugando al golf

"No lo sé. Me estás diciendo una cosas que seguramente que ha pasado... No sé, yo estoy aquí con mis jugadores. Nosotros estamos aquí pensando en el equipo".

¿Le molesta lo que ha hecho Bale?

"Veremos cuando volvamos. Yo no voy a impedir a nadie ejercer sus... Bueno, cada uno tiene sus responsabilidades y veremos lo que hace en Madrid. En su vida personal no me voy a meter. Se quedó para entrenar y su entrenamiento creo que lo ha hecho".

¿Le parece una falta de respeto lo de Bale?

"No te voy a decir eso, hombre. No me vas a meter a mí en una posición que no quiero".

La actuación de Mariano, ¿se quedará?

"No contesto muchas preguntas, pero es lo mismo de antes. Vamos a volver y a ver lo que pasa y hasta el 31 de agosto puede pasar de todo".

El equipo recibe muchos goles, ¿le preocupa?

"Lo vamos a solucionar, lo vamos a trabajar. Yo estoy a muerte con mis jugadores. Sé que vamos a hacer una temporada muy buena. No nos gusta encajar tres goles, pero lo importante es la victoria. Metimos cinco y pudieron ser más".

El papel de Kubo

"Hay muchos jugadores que han venido con nosotros en la pretemporada. Es un jugador de futuro, pero vamos a ver lo que hacemos con él hablando con él también. Claro que sería bueno verlo en el Castilla y entrenando con nosotros y a ver cómo lo vamos a encajar. Es joven, como Rodrygo, como Vinicius, y hay que ir despacio con ellos".