El Real Madrid se mide al Levante el sábado. "El rival ha tenido 15 días para prepararse, nosotros hemos incorporado jugadores esta semana y hasta hoy, hay jugadores que van a hacer sólo un entrenamiento", ha dicho Zidane.

No ha querido valorar la lesión de Modric, que ha jugado dos partidos en tres días y ahora "no podemos pensar más en eso". El parón por selecciones ha traído la lesión del croata, pero también la recuperación de Hazard. "Somos muchos jugadores y cada uno va a tener oportunidades de jugar y aportar al equipo".

Ha defendido a Sergio Ramos: "Todo lo que hace la gente lo sabe, menos la gente que no le gusta Sergio Ramos. Todos los demás saben qué jugador es y va a hacer cosas grandes por el Madrid otra vez. No se cansa de darlo todo".

"Bale tiene una calidad impresionante. Este verano se sabía la situación y ahora se sabe también y no va a cambiar. Todos estamos contentos. Todos los jugadores que están aquí son los mejores. Voy a contar con todos, no con doce o trece. Vamos a tener muchos partidos", ha asegurado el entrenador madridista. "Todos somos culpables de lo que hacemos, no sólo Bale"

Sabe que en Liga no se puede fallar. "Perdimos puntos, pero esto acaba de empezar, pero todos los partidos son importantes. Si damos el máximo, vamos a sumar tres puntos"

"Vinicius tiene la máxima confianza de su entrenador que soy yo. Vinicius tiene 18 años y es el futuro del Real Madrid. Cada cosa lleva su tiempo y él está en proceso de hacer las cosas bien. A veces no va a jugar porque va a jugar otro. Sólo empiezan once", ha explicado Zidane sobre Vinicius. "Dejad de decir que no cuento con Vinicius", ha dicho Zidane de manera tajante cuando le han preguntado por él.

Hazard es la novedad. "Tenemos que ir con calma, ha estado lesionado tres semanas y ha vuelto hace una semana a los entrenamientos. Hay que ir con calma, ha presión y expectación, pero él está preparado. Y luego seré yo el que decida como dosificar los minutos y su juego, hay que jugar muchos partidos y hay que ir con calma".