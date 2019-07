1,8 millones de trabajadores, afectados por el nuevo cálculo de la pensión a tiempo parcial

La sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que anula la fórmula de cálculo de la pensión de jubilación para los contratados a tiempo parcial afectará, aproximadamente, a 1,8 millones de trabajadores. Así lo asegura el sindicato CC.OO., que precisa, no obstante, que aunque éste podría ser el “universo teórico”, de la cifra habría que descontar aquellos trabajadores a los que ya se les había corregido su situación mediante las medidas que se adoptaron en la reforma de 2013. De este modo, el número concreto de afectados se situará “en una cifra relevante” pero inferior a 1,8 millones de personas. El sindicato recuerda que el número de personas con contrato parcial en España asciende a 2,9 millones, de las que el 75% son mujeres. Según CC.OO., la sentencia del Constitucional viene a cerrar el círculo de las reformas que se han producido en esta materia en los últimos años y que tenían por objetivo intentar garantizar la igualdad de trato entre trabajadores a tiempo parcial y tiempo completo, informa Efe. No obstante, el sindicato reconoce que aunque estas reformar fueron útiles para corregir la situación de colectivos muy amplios, no han sido capaces de resolver la totalidad de las situaciones. CC.OO. subraya, además, que esta cuestión debería ayudar a situar el foco sobre el uso creciente del contrato a tiempo parcial, que, a su juicio, se utiliza con frecuencia de manera “indebida o fraudulenta”

“La reforma de la legislación en materia de Seguridad Social del tiempo parcial debe ser coherente con una reforma integral del trabajo a tiempo parcial, donde se retrotraiga la desregulación laboral que en las últimas décadas ha tenido este tipo de empleo”, finaliza.