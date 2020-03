Los agricultores bloquearán el puerto de Algeciras

Siete semanas después, agricultores y ganaderos continúan sus protestas. Según denuncian, las medidas que ha tomado el Gobierno no resuelven la precaria situación del sector y amenazan con recrudecer sus acciones si siguen sin ser escuchados. Para esta semana se han confirmado movilizaciones en Aragón, Castilla-La Mancha, Madrid, Castilla y León, País Vasco, Andalucía y Canarias. La más importante de estas ellas será el bloqueo que el sector agropecuario andaluz hará en el puerto gaditano de Algeciras, al que señalan como «uno de los mayores coladeros de productos importados sin control de Europa», sobre todo procedentes de Marruecos. Bajo el lema, «Competencia desleal, no», pretenden denunciar que la entrada indiscriminada de estos productos «tiran los precios y deprimen el sector», manifestaron fuentes de las agrupaciones convocantes, que no descartan ampliar los bloqueos a otros puertos españoles. Ante esta situación, el secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, se reunió ayer con estas organizaciones profesionales y con el sector apícola, aunque no logró alcanzar ningún acuerdo. El mismo día que los agricultores andaluces se dispongan a bloquear el puerto algecireño, el ministro de Agricultura, Luis Planas, presentará en el Congreso de los Diputados el real decreto-ley por el que se adoptan de medidas urgentes en agricultura y alimentación, un plan que no convence a agricultores y ganaderos.

Tal y como ha explicado la organicación, en 2019, España ha batido récord de importaciones en productos agroalimentarios con un valor de más de 37.000 millones de euros (un dos por ciento más que en 2018) y más de 45,5 millones de toneladas de alimentos y bebidas (un tres por ciento más que en 2018). El Puerto de Algeciras movió en 2019 más de 8,8 millones de toneladas (un 5,09% más que en 2018). Sólo este puerto recibe anualmente más de 320.000 camiones de transporte y recibe más de 14.700 contenedores de importación. Con esta acción reivindicativa, las organizaciones denuncian “los constantes incumplimientos de los acuerdos comerciales agroalimentarios que la UE tiene establecidos con países terceros, mientras que las autoridades hacen oídos sordos, permitiendo la entrada fraudulenta de productos agroalimentarios que no cumplen los mismos estándares de calidad o seguridad que se exigen en Europa a los productores europeos”.