La soledad del confinamiento hace aún más cruda la despedida. Los rituales de despedida se desvanecen entre las medidas se seguridad que evitan el aumento de las víctimas del coronavirus. La rápida escalada de sus efectos ha dejado sin tiempo de reacción a muchos enfermos. Aunque pensar en hacer el testamento puede ser concebido por muchos como un acto que da por hecho la muerte, es más una medida de precaución. El confinamiento dificulta su elaboración ante notario, por lo que la ley prevé una excepción para que una persona pueda otorgar testamento abierto sin la presencia de un notario: el artículo 701 del Código Civil prevé que, “en caso de epidemia, puede otorgarse el testamento sin intervención de notario ante tres testigos mayores de 16 años”, explica dPG legal.

La declaración el estado de alarma en plena pandemia del Covid-19 daría validez absoluta a este tipo de testamentos elaborados desde casa. Puede “llevarlo a cabo cualquier persona, esté o no esté afectada de coronavirus”, explica el despacho de abogados y economistas . Además no está condicionado a que el testador fallezca exclusivamente de Covid-19 durante el periodo de la pandemia, sino que también están aceptadas otras causas.

Elaboración

Uno de los requisitos más importantes para realizar este tipo de testamento es dejarlo por escrito. En el caso de que no sea posible porque los testigos no sepan escribir las voluntades o porque no puedan en ese momento, seguiría siendo válido siempre y cuando estén presentes los testigos que exige la ley. Además, gracias a la generalización de las nuevas tecnologías también se aconseja “que la voluntad del causante quede clara grabando esa voluntad mediante voz o vídeo”, explica dPG. Eso sí,“los testigos tienen que estar presentes físicamente durante el proceso. Si se trata de una persona hospitalizada valdrían los enfermeros”, aclara el despacho. Otras de las cuestiones a tener en cuenta son los testigos. Como ya expone la ley, no puede cumplir este papel menores de 16 años, personas que no entiendan el idioma del testador, o que no presenten el discernimiento necesario para desarrollar esta labor, por ejemplo: personas ciegas, totalmente sordas o mudas y personas que tengan algún tipo de trastorno psicológico. Tampoco podrán ejercer como testigos los herederos y legatarios, cónyuges o parientes del testador en cuarto grado de consanguinidad, o segundo de afinidad (padres políticos y cónyuge de la hija o hijo).

Tiempo de validez

Su plazo de validez es limitado y tras dos meses del cese de la declaración de la epidemia quedará ineficaz. Transcurrido ese plazo y con la posibilidad de desplazarse, el testador tendrá que acudir a una notaria a otorgar un nuevo testamento válido. En caso de la persona fallezca cuando el testamento ya no tenía validez, los testigos disponen de tres meses para acudir al notario y protocolizar ese testamento.

Testamento ológrafo

Esta opción de testamento sin notario se puede llevar a cabo en situación de pandemia o no. Solo lo pueden realizar personas mayores de edad y tiene que estar escrito por el testador de su puño y letra, no tendría validez si quedará escrito por ordenador. Debe incluir la fecha, la hora y el lugar donde ha sido elaborado, así como la firma del testador. Como debe estar escrito a mano, no podrán recurrir a este tipo de testamento las personas que no sepan leer o escribir. También se debe tener en cuenta que lo último que aparezca en el testamento sea la firma, si se escribe después el documento no sería válido, aunque existe la posibilidad de volver a firmarlo para que sí lo sea. Otra de las características de este tipo de testamentos es que las personas extranjeras lo pueden elaborar en su propio idioma. Este será un documento privado y el testador lo podrá guardar en un lugar específico indicándole a alguna persona dónde se encuentra o confiándoselo a esta persona. No obstante, este testamento solo tendrán validez si luego se presenta ante el juzgado de primera instancia más cercano al último domicilio del testador en un periodo de cinco años por, por ejemplo, los herederos.

Testamento vital

El mecanismo de los tres testigos también es válido para elaborar el testamento vital, conocido como documento de instrucciones previas o de voluntades anticipadas. El testamento vital sirve para dejar fijar por anticipado las actuaciones médicas llegado el momento, explica Reclamador.es. El primer lugar, se puede dejar constancia de los cuidados médicos que se desea recibir o no en caso de enfermedad irreversible. También si se desea donar o no los órganos en caso de fallecimiento, así como designar un representante que puede interpretar o dar instrucciones si correspondiera. Por último, el testamento viral puede recoger si se quiere ser enterrado o incinerado. En el supuesto de que el testador incluya la eutanasia en el documento no se tendrá en cuenta al no ser legal en España, pero sí se puede indicar acogerse a la misma en el caso de que en el momento fuera legal.