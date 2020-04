Las mutuas tramitan casi un millón de prestaciones para autónomos en tiempo récord

Lo han conseguido. Solo han dispuesto de cuatro semanas, pero las 19 mutuas españolas -y sus más de 5.000 trabajadores- han tramitado en un tiempo récord casi un millón de solicitudes de autónomos acogidos al cese de actividad extraordinario, han aprobado el pago de la prestación a al 97% de los solicitantes y logrado que las primeras prestaciones lleguen ya a las cuentas bancarias de la mayoría de ellos -los primeros pagos se empezaron a abonar el pasado viernes y se completará durante esta semana-. “Aún en las circunstancias más difíciles, que han requerido de un enorme esfuerzo de organización y coordinación, hemos trabajado con competencia y profesionalidad para hacer posible que en la fecha prevista se hiciera el primer pago para el colectivo protegido”, explicó en un comunicado la Asociación de Mutuas del Trabajo (AMAT).

Hasta el momento, se han tramitado un total de 952.348 solicitudes, de las que se han reconocido la prestación en el 97% (923.812) del total de solicitudes recibidas, por un importe de 674,16 millones de euros. 618.497 de estos expedientes (el 66,95%) han sido reconocidos por cese absoluto de actividad, mientras que 305.315 (el 33,05%) lo han sido por haber alegado una reducción del 75% de sus ingresos. Esta prestación extraordinaria ha sido solicitada hasta el momento por el 30,38% de los 3.135.135 afiliados al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA). Andalucía (173.305), Cataluña (144.968), Comunidad de Madrid (118.779), Comunidad Valenciana (115.394 ), Galicia (59.036) han sido las comunidades donde más solicitudes se han presentado y a las que más prestaciones se han concedido. Cabe reseñar también que Cataluña ha sido la autonomía que ha acumulado más solicitudes denegadas, con 7.589 -6.380 por no cumplir requisitos por cese de actividad y 1.209 por no cumplir con la bajada de ingresos-. Esta cifra triplica la de la Comunidad de Madrid, con 3.110, y queda muy lejos de la segunda, la Comunidad Valencia, con 4.222.

AMAT ha informado de que los autónomos que aún no han solicitado lo pueden hacer si han tenido que cerrar su negocio y su actividad se encuentre recogida en el listado de CNAE´s (Clasificación Nacional de Actividades Económicas) que ha establecido la Administración de la Seguridad Social. Sin embargo, advierten de que este listado tiene “un carácter meramente orientativo” y no excluye a aquellas actividades que, aun no estando recogidas en él, hayan tenido que cesar forzosamente “por entenderse susceptibles de haber sido suspendidas en el contexto actual del estado de alarma”. De igual forma, también puede ser solicitada por aquellos trabajadores autónomos que demuestren que su facturación del mes anterior a la solicitud se ha visto reducida, al menos, en un 75% en relación con el promedio de facturación del semestre natural anterior.

A través de su comunicado, la asociación de las mutuas ha querido reconocer a sus trabajadores “la intensa labor” realizada de manera coordinada con la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, “en aras de la máxima accesibilidad de la prestación, concienciados plenamente de las dificultades que como país estamos pasando en estos momentos”. También destacan “la excelente actuación de los profesionales sanitarios de las mutuas, que están colaborando con los Servicios Públicos de Salud de las Comunidades Autónomas en sus hospitales, centros de atención primaria, residencias de mayores, hoteles sanitarizados y allí donde se les requiere, con la máxima vocación de servicio que les es propia, más allá de sus meras obligaciones laborales”.