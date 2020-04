Canarias abrirá los hoteles en verano

El Gobierno de Canarias y los empresarios hoteleros insulares están presionando con fuerza al Gobierno de Pedro Sánchez para lograr una desescalada específica para las islas con particular incidencia en la reapertura de los hoteles ya que el turismo representa el 35% del PIB insular. El plan consiste en comenzar ya el desconfinamiento parcial mediante cuatro fases ante la baja incidencia del Covid-19 en las islas. Canarias fue la comunidad autónoma donde primero se detectaron casos del coronavirus. El 31 de enero un turista alemán dio positivo en La Gomera. El paciente fue dado de alta el 14 de febrero. El 23 de febrero se declaró el aislamiento de un grupo de turistas en La Caleta (Adeje), pero desde entonces el avance de la epidemia ha sido lento. El archipiélago acumula 2.140 casos positivos por coronavirus, 99,4 por cada 100.000 habitantes, con 1.017 altas y 54 municipios afectados, de tal manera que actualmente en las islas hay 947 casos activos, además de 48 casos por confirmar. Tenerife suma 86 fallecidos, Gran Canaria, 33, La Palma, 5 y Lanzarote, 4. En tres islas, El Hierro, La Gomera y La Graciosa, no se ha registrado ningún deceso por la enfermedad y, de hecho, en esta última isla no hay constancia de ningún contagio.

Ante esta situación, Sánchez parece dispuesto a tomar nota de las reclamaciones de los hoteleros canarios y del Ejecutivo insular, ya que Canarias podría servir de “laboratorio” desde finales de mayo o junio y a lo largo del verano para la reconstrucción de todo el país. La condición insular, con las entradas del extranjero por mar y aire restringidas, permite tener más monitorizada la entrada de casos. Además, la estructura hotelera de las islas, muy centrada en “resorts” cerrados facilita el control de los turistas, que serían mayoritariamente canarios, ya que el verano es temporada baja en las islas y no se prevé la entrada de turismo foráneo hasta el otoño, cuando se inicia la temporada alta en las islas.

El objetivo del Gobierno canario es que desde el próximo lunes puedan abrir los pequeños comercios con aforo limitado, mientras los centros comerciales podrían ponerse en marcha a partir de la segunda semana. El plan que el Gobierno insular ha presentado hoy y que detallará el domingo a Sánchez contempla que no se podrán celebrar eventos públicos de más de 50 personas y los cines y los teatros podrán abrir para medio centenar de espectadores o un tercio del aforo, en filas y asientos separados. En cuanto a los movimientos de la población, la salida a la calle se haría de forma escalonada. Las personas que residen en domicilios con número par, lo harían los días pares y las que viven en los impares lo harían también en días impares. Los niños menores de 14 años podrían salir de 16:00 a 19:00 horas, de acuerdo con el plan de desconfinamiento. En el caso de las personas mayores se permitirá que puedan dejar sus casas de 11:00 a 13:00 horas. En lo que respecta las segundas residencias, se limitaría para cuidados de animales o huertos en desplazamientos individuales.

“Laboratorio” en verano y apertura total en septiembre

Los hoteles podrían abrir en la segunda semana del citado procedimiento, con una ocupación del 50%, y los restaurantes, también con el aforo a la mitad, en las dos últimas semanas. El proyecto prevé que el acceso a la playa se podría producir entre la segunda y tercera semana del proceso de desescalada, pero cumpliendo una serie de condiciones: que esté situada a un máximo de una hora del domicilio y que guarde la distancia de seguridad. En la cuarta semana, es decir, hacia el 18 de mayo se podría viajar entre islas.

Aunque no se fija fecha para la apertura de las islas para turistas o no residentes, los hoteleros quieren tener todo listo para la temporada alta y con el rodaje del verano estiman que podrán iniciar la reapertura total al turismo extranjero, británicos y alemanes en particular, desde septiembre, según ha podido saber LA RAZÓN. En cualquier caso, se establece que las personas que quieran entrar en Canarias deberán certificar una prueba PCR negativa a la salida de su lugar de origen. En caso contrario deberá pasar 14 días confinado al entrar en el archipiélago. La apertura de los restaurantes se plantea para las dos últimas semanas y solo podrán admitir a la mitad de su aforo, siempre con reserva y para no más de cuatro personas por mesa. El Gobierno autonómico defiende que algunos alojamientos turísticos, hoteles o apartamentos puedan retomar su actividad a partir de mayo, aunque al 50% de su capacidad.