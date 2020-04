Deuda récord: el Gobierno acelera las emisiones del Tesoro

La prueba de que el Gobierno se barruntaba lo que se le venía encima es que desde antes de que estallara la crisis y se decretara el primer estado de alarma el pasado 14 de marzo, el Tesoro Público estaba incrementando las emisiones de deuda. Este fenómeno se ha acelerado aún más y el próximo jueves 7 de mayo el Tesoro emitirá por primera vez en su historia, cinco denominaciones de deuda a medio y largo plazo en una sola puja, incluidas obligaciones indexadas a la inflación.

Según los datos publicados por el Tesoro, en la puja del próximo jueves se venderán bonos del Estado a tres y cinco años, obligaciones a siete y treinta años, y otras obligaciones a quince años indexadas a la inflación. La puja del jueves será la segunda que llevará a cabo el Tesoro en mayo, ya que el martes, día 5, esta previsto que subaste letras a seis y doce meses.

El Tesoro busca alcanzar un grado muy alto de cumplimiento en verano, lo que le permitiría emitir más deuda sin problema ante el fuerte gasto público que deberá afrontar España por la crisis del coronavirus. Así, en las últimas emisiones, el Tesoro ha colocado más deuda de la prevista inicialmente e incluso ha llevado a cabo cuatro emisiones sindicadas (aquellas que están fuera del calendario oficial y cuya deuda se coloca directamente entre un grupo de bancos) durante el año.

No obstante, en estas emisiones, el Tesoro ha sufrido un incremento de los costes de financiación tras elevarse el interés aplicado a la deuda soberana a pesar de las medidas de estímulo anunciadas a mediados de marzo por el Banco Central Europeo (BCE). Justo hoy, el BCE, ante el fuerte deterioro que sufrirá la economía europea por el coronavirus, ha anunciado nuevas medidas, y entre ellas, ha mejorado las condiciones de liquidez al sector financiero para que fluya el crédito. Asimismo, ha dejado la puerta abierta a aumentar su programa de compra deuda para evitar así que suban las primas de riesgo de los países europeos, como en el caso de España.

Endeudamiento “razonable”

“Va a haber que recurrir de forma ordenada y razonable a la deuda pública”, ha indicado hoy la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, quien ha indicado que se trata de un instrumento al que hay que acudir con “racionalidad”, al no considerar que el endeudamiento de por sí sea “bueno” ni el endeudamiento “sin límite”. “Ojalá no tuviésemos que endeudarnos”, ha añadido, insistiendo en que hay que tener un “límite razonable” para que las generaciones futuras no tengan una elevada “factura” heredada.

Además, ha señalado que de la anterior crisis de 2008 se han aprendido lecciones y ha resaltado que las emisiones de deuda del Tesoro, con algunas sindicadas, han tenido una “buena acogida”, aunque con un “pequeño” aumento de los tipos de interés y con la “amenaza” de que los tipos se puedan incrementar en el futuro. “Hay que tener cuidado porque evidentemente si se llega a un nivel de endeudamiento no razonable, se produce un disparo de interés o el incremento de la prima de riesgo y otros parámetros”, ha avisado.