¿Cuáles son las mejores ‘apps’ de banca móvil?

La banca ha sido uno de los pocos sectores que ha podido seguir prestando sus servicios durante el confinamiento. Sin embargo, las entidades han solicitado a sus clientes repetidas veces que priorizasen las operaciones online y no acudiesen a las sucursales a menos que fuese imprescindible, con el objetivo de proteger tanto a sus clientes como a sus empleados.

Por ello, durante las últimas semanas las entidades españolas han tenido que demostrar que sus servicios de banca digital estaban a la altura de las expectativas de sus clientes, ya que nunca antes habían sido más necesarios que ahora. Pero no todas las entidades ofrecen una experiencia igual de satisfactoria. Algunos bancos han conseguido situar a sus apps entre las mejores aplicaciones de banca móvil de España, mientras que otras entidades suspenden y tienen que lidiar con las críticas que sus clientes les dejan en los supermercados de Android e iOS.

Un reciente análisis llevado a cabo por el comparador de productos financieros HelpMyCash.com, que ha revisado la valoración que reciben las apps de una treintena de entidades presentes en España, revela cuáles son las mejores y cuáles reciben más críticas.

Las mejores ‘apps’ bancarias para Android

La app de BBVA, instalada más de cinco millones de veces en teléfonos Android, es la mejor valorada por los usuarios de Google Play. Tiene una puntuación de 4,7 sobre cinco, según el estudio del comparador. En este caso, el público y la crítica especializada coinciden, ya que en 2019 la app del banco español fue catalogada por tercer año consecutivo como la mejor aplicación de banca móvil a nivel mundial por la consultora Forrester.

BBVA es una de las entidades que más ha apostado por la digitalización durante los últimos años. De hecho, fue la primera entidad española que permitió abrir una cuenta a los nuevos clientes desde su teléfono móvil con un selfie y una videollamada. Poco a poco, más entidades han ido incorporando este servicio.

El acceso a los canales digitales de BBVA ha aumentado durante estas últimas semanas. “Durante la primera quincena de mayo, el uso de la web y la app del banco ya era un 10% superior con respecto a la actividad previa a la declaración del estado de alarma”, ha informado el banco que, además, ha señalado que “este crecimiento es equivalente al incremento de uso de los canales digitales de la entidad en el conjunto del año 2019”.

El podio lo completan la app de CaixaBank, la más descargada en España en teléfonos Android (suma más de diez millones de instalaciones). Su valoración es de 4,5. En tercera posición se sitúa la aplicación de Abanca, cuyos usuarios valoran con un 4,4. La banca móvil de Bankia, imaginBank, Openbank y Banco Mediolanum se tienen que conformar con una décima menos.

Banco Santander recibe un 3,8, el Sabadell, un 3,4 y la app de ING, por su parte, se queda con una puntuación de 3,3.

Ninguna app suspende en Google Play, pero algunas consiguen un aprobado raspado. En este sentido, las peor valoradas por los usuarios de Android son las de Banco Pichincha, Banca March, Cajasur y Ruralvía.

Y las mejores aplicaciones para iPhone

El ranking cambia si analizamos cómo lo están haciendo los bancos desde el punto de vista de los clientes que tienen un iPhone, explican desde HelpMyCash. En este caso, la medalla de oro la comparten ex aequo las aplicaciones de BBVA, CaixaBank, Banco Santander, Bankia, imaginBank y Banco Sabadell, todas ellas con una valoración de 4,6 sobre cinco en la App Store. Justo por detrás se sitúan las apps de Abanca y Openbank, ambas con un 4,5.

Las peor valoradas en la App Store son las aplicaciones de Caixa de Ontinyent, ING y Unicaja, todas ellas suspendidas (menos de un 2,5).

Los bancos ‘fintech’ lo están haciendo bien

Las entidades fintech no han tenido que adaptarse al entorno digital, sino que han nacido directamente en él. De hecho, algunos neobancos y challenger banks son puramente móviles y no solo no tienen oficinas, sino que ni siquiera tienen plataformas para operar a través de la web. Y en general parece que sus apps están satisfaciendo a sus clientes.

En Google Play, la app de Orange Bank tiene una valoración de 4,8, la mejor entre las entidades fintech. Le sigue la de Revolut con una nota de 4,6. El banco alemán N26, uno de los pesos pesados de la industria europea, se tiene que conformar con un 3,9.

Los usuarios de Apple están más satisfechos y valoran todas las apps fintech por encima del 4. Nuevamente, las mejor posicionadas son las de Orange Bank y Revolut, ambas con un 4,9. En este caso, a N26 lo puntúan con un 4,8.

Tu banco al alcance de tu mano

Las apps se han convertido en una sucursal bancaria que cabe en nuestro bolsillo con la ventaja de que va a donde nosotros vayamos y está abierta las 24 horas del día. La mayoría de las entidades son conscientes de la importancia que ha adquirido la banca móvil durante los últimos años y han mejorado sus aplicaciones para ofrecer a través de ellas una amplia variedad de servicios, explican fuentes de HelpMyCash.

Cada vez más entidades permiten a los nuevos clientes abrir una cuenta corriente a través de sus aplicaciones. Además, mediante la banca móvil se puede consultar el saldo, los movimientos y los extractos de las cuentas corrientes y las tarjetas, pagar recibos y domiciliar nuevos con una simple foto, contratar nuevos productos, hacer transferencias y hasta solicitar moneda extranjera.