Los empresarios piden seguridad jurídica, diálogo social y una fiscalidad adaptaba en la era post-covid

“Las empresas españolas liderando el futuro”. Con este lema ha dado comienzo la gran cumbre empresarial convocada por la Confederación española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que tiene como objetivo defender el protagonismo del sector privado en la era post-covid y en el proceso de recuperación económica tras la crisis provocada por la pandemia. Tres presidentes de grandes empresas ya han presentado sus propuestas: Pablo Isla, de Inditex, Juan Roig, de Mercadona, y Ana Botín, de Banco Santander.

El presidente de Inditex, Pablo Isla, ha defendido que “no hay soluciones mágicas, ni fáciles” para afrontar esta crisis y ha pedido “no revertir las reformas eficaces”, al tiempo que ha subrayado que el plan de recuperación es “muy complejo y con muchas variables”, por lo que ha pedido responsabilidad y diálogo social. “El plan de recuperación es muy complejo y con muchas variables y exigirá mucha disciplina, constancia, rigor, imaginación, audacia y madurez, un comportamiento de muchísima responsabilidad por parte del Gobierno, partidos políticos, empresarios, sindicatos y de todos los ciudadanos”, ha afirmado en su intervención, en la que ha señalado que se trata de una crisis de “una complejidad muy grande”, caracterizada por su “severidad, temporalidad y globalidad”. Además de la búsqueda de consensos “lo más amplios posibles”, Isla ha considerado necesario que, en muchos ámbitos, “lo que se haga, salga del diálogo social”.

Isla ha considerado clave generar “certidumbre y seguridad jurídica” a empresas e inversores nacionales e internacionales. “Cuando no hay seguridad jurídica la inversión se retrae, la seguridad jurídica es clave para planificar inversiones a largo plazo y generar empleo. Este es nuestro gran objetivo”, ha señalado. Asimismo, ha afirmado que es necesario “huir de dogmatismos e ideas preconcebidas” en las medidas para salir de la crisis. “Tan importante como las medidas que se tomen es no desmontar lo que está funcionando. No hay que revertir las reformas eficaces, la economía española lo que necesita es ser mas flexible y competitiva, no hay que introducir rigideces que sean negativas para la creación de empleo”, ha subrayado. En materia de fiscalidad, el presidente de Inditex ha señalado que hay que procurar llevar a cabo un debate sobre cómo generar más crecimiento económico y en consecuencia mayor recaudación “mucho más que subidas de tipos impositivos”.

Por su parte, el presidente de Mercadona, Juan Roig, ha advertido de que tras la crisis empieza otra “muy dura económicamente”, por lo que “habrá que estar preparados” y ha reclamado seguridad jurídica y que “se faciliten y empujen” las inversiones finalistas. “Estoy convencido de que si hay empresarios y emprendedores honestos hay empresa, si hay empresas que generan beneficios y empleo, habrá riqueza, y si hay riqueza habrá mucho bienestar”, ha resaltado en su intervención en la cumbre empresarial de la CEOE. Para ello, el presidente de Mercadona ha considerado necesario eliminar las trabas burocráticas, facilitar y empujar las inversiones finalistas, tener seguridad jurídica y que la sociedad vea en los empresarios y empresas, “sean del tamaño que sean”, a “generadores de riqueza y bienestar”.

Finalmente, la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha considerado que crear políticas consensuadas que permitan a las empresas invertir y generar empleo, apoyar la temporada turística para afrontar con mejor forma el otoño y contar con un plan de ayuda de compra de vivienda para jóvenes son las principales líneas de actuación para hacer frente a la situación generada por el coronavirus. Para la presidenta de Banco Santander, la prioridad del Gobierno, de la iniciativa privada y de los agentes sociales debe ser mantener y generar empleo, evitando su destrucción permanente. Aún quedan unos 6,5 millones de personas paradas, casi la mitad por un Expediente de Regulación Temporal de Empleo (ERTE). “Debemos ser capaces de crear una oportunidad para este colectivo y que consiga un puesto de trabajo digno”, ha indicado Botín. “Cualquier iniciativa política publica debe someterse a examen. ¿Va a ayudar al tejido empresarial y a crear empleo? Si la respuesta no es rotunda, hay que replantearla”, ha subrayado, al tiempo que ha añadido que las políticas deben ser de Estado, en las que todos estén de acuerdo y que permitan avanzar hacia un pacto de reforma de los mercados.