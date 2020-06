Ventas «récord» de viviendas nuevas tras el confinamiento

De récord. Así ha sido el mes de junio para las promotoras inmobiliarias. Al contrario de lo que se pudiera pensar, la venta de viviendas nuevas se ha disparado en lo que va de mes, según coincidieron ayer en asegurar los responsables de varias de las principales compañías del sector. Tras el parón de ventas experimentado en abril y mayo por el estado de alarma, el despegue de la actividad ha sido tan reseñable que algunas promotoras hablan incluso de cifras «récord» de operaciones. Así lo pusieron ayer de manifiesto en el foro inmobiliario de «El Economista».

El consejero delegado de Aedas Homes, David Martínez, aseguró que en las últimas semanas ha habido un «repunte muy significativo» de la demanda que estaba embalsada, que ya se acerca a valores «precovid» en cuanto a visitas a puntos de venta y acceso a web y teléfonos de información, y que el número de ventas también ha subido «muchísimo», sobre todo en las grandes ciudades y menos en la costa.

En la misma línea, el consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga, coincidió en que su compañía también ha experimentado un repunte de ventas de junio, como también lo hizo el CEO de Metrovacesa, Jorge Pérez de Leza, que aseguró que tras un primer trimestre bueno y un mes de abril «nefasto», en mayo y junio han duplicado las transacciones. Por su parte, el consejero delegado de Vía Célere, José Ignacio Morales, incidió en que sigue habiendo una «demanda brutal en las ciudades grandes» y se declaró «sorprendido» por el alto nivel de preventas de junio: «Ni uno solo se ha echado atrás», subrayó.

José Carlos Saz, primer ejecutivo de Hábitat Inmobiliaria, afirmó que junio fue «espectacular. No ha terminado el mes y es el mes récord en ventas en Hábitat desde 2018», aseguró.

Reservas

A pesar de esta espectacular vuelta a la actividad, en el sector no las tienen todas consigo respecto a lo que puede deparar al sector el futuro inmediato. Como resumió García-Egotxeaga, «las cifras a día de hoy no son apocalípticas, pero nos enfrentamos a un periodo de incertidumbre», añadió, al considerar que el de la vivienda es uno de los sectores «más expuestos» al desempleo y las «perspectivas económicas de los principales organismos internacionales para España no son muy halagüeñas». Jorge Pérez de Leza le secundó al asegurar que «el ejercicio 2020 será un año difícil, venderemos menos de lo previsto e iniciaremos menos obras», según sintetizó. A pesar de ello, el directivo de Metrovacesa aseguro que la mayoría de las grandes promotoras tienen un balacen lo suficientemente saneado para no hacer «movimientos desesperados» en precios.