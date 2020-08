“El turismo es el motor de España y criticarlo sin dar opciones es peligroso”

Deportista de élite, marido, padre, empresario global, inspirador de nuevas tendencias, trabajador incansable... Son algunas de las palabras que definen la personalidad de Kike Sarasola, presidente y fundador de Room Mate Hoteles. Pero detrás de todo ello hay varios ingredientes indispensables en su coctelera del éxito: la pasión por lo que hace y la inquietud constante por seguir sorprendiendo al viajero.

-¿Cómo es su «nueva normalidad»?

- Personalmente, en mi familia ya hemos conseguido recuperar la verdadera normalidad. Este verano vamos a seguir viajando y será prácticamente igual a lo que solemos hacer otros años, teniendo como base Ibiza. En julio mis hijos han ido al colegio de verano con normalidad y estamos haciendo una vida totalmente natural, pero poniendo en práctica todas las medidas de precaución necesarias para evitar contagios.

¿Hay que perderle el miedo a viajar, a pesar de los que recomiendan algunos portavoces?

- Yo les diría que lo que nos toca ahora es convivir con este virus. Debemos tomar todas las precauciones sanitarias que nos exigen, pero tenemos que perder ese miedo y volver a disfrutar de la experiencia de viajar, porque eso nos permite recuperar la sensación de libertad. No podemos dejar que el coronavirus nos robe el privilegio de viajar.

- Sin embargo las cifras apuntan a que las reservas caen en picado... ¿Cómo es la nueva normalidad del turismo?

- Irremediablemente será un verano muy diferente, pero poco a poco, según la demanda, se están abriendo los hoteles. En nuestro caso hay ciudades que están tirando con fuerza como Madrid, San Sebastián, Málaga, Milán y París. Nuestro objetivo es dar tranquilidad sanitaria a los clientes. El viajero debe saber que su seguridad es lo primero que tenemos en la cabeza. El mejor ejemplo de que todo va volviendo es que acabamos de abrir nuestro sexto hotel en Madrid: Room Mate Macarena.

- Pero el sector vive sus horas más bajas. ¿Es peligroso depender tanto económicamente de una industria así?

- El turismo es el motor de la economía española y el mayor generador de empleo, por virtud o por desgracia, pero es lo que somos. Respeto a quienes lo reprochan, pero que den opciones. Criticar por criticar a la primera industria del país sí me parece peligroso.

- ¿Qué debemos aprender de esta crisis?

- Este parón nos debe empujar a reinventarnos. El modelo de turismo debe evolucionar y hay que buscar nuevos viajeros que dejen dinero en toda la cadena de valor. Necesitamos visitantes de calidad y no turistas por cantidad.

- ¿Cuál es su receta para lograrlo?

- Es un momento clave para estar muy unidos como marca país y volver a posicionarnos como el primer destino turístico del mundo, porque nuestra imagen y valor reputacional han salido muy perjudicados. Para ello debemos ir a buscar a los viajeros de largo radio, que están en Asia y en Estados Unidos, pero como una cuestión de Estado, es decir, como marca España a través de una política de comunicación muy potente que nos haga resurgir.

- Habla de política de Estado y de marca país, pero para eso hace falta entendimiento...

- Sin duda. Debemos dejar la crispación y estos ataques furibundos sin sentido. A mí me gustaría una política nacional sin tanta agresividad y con más diálogo. Hay muchos ejemplos buenos en nuestro país de alianzas y el turismo común sería un buen argumento para ponerlo en práctica.

- ¿Está a favor de la tasa turística?

- Sí, porque he visto que las ciudades que la cobran tienen 20 veces más dinero para hacer promoción. Y al final del día, lo que no se comunica, no existe. Entonces, si hace falta poner una tasa para poder hacer publicidad y atraer a esos clientes de largo recorrido, estoy a favor. Bien usada, es una solución buena.

- ¿Cuánta parte del pastel económico logrado en Europa se merece el turismo?

- Si a la primera industria del país no se la ayuda, me parecería una gran equivocación. Hay muchísimas empresas que se han visto obligadas a cerrar. Ahora es el momento de grandes fusiones. Nosotros estamos en ese punto de buscar posibles uniones.

- ¿Con qué nos sorprenderá Room Mate en los próximos meses?

- Estamos mirando nuevas fórmulas para crecer, tanto en hoteles como con otro tipo de alojamientos, como una línea de grandes casas en lugares únicos como playa o montaña... La crisis es una oportunidad y me hará mucha ilusión tener nuevos productos con los que sorprender al viajero.

- ¿En qué se fija usted cuando es el huésped?

- Lo que más me emociona es la sonrisa de quien me atiende, que encima es gratis, pero por desgracia se nos está olvidando. Pero nosotros en Room Mate es lo que intentamos que no falte.

- ¿Los políticos son buenos huéspedes?

No distingo a los clientes según su profesión. A todos les doy mi mejor sonrisa, con el mejor trato posible, y les cobro a todos.