El 25% de los españoles estarían dispuestos a cobrar su sueldo en “B”

30 euros por un trabajado de unas horas, 50 euros por haber ayudado en el negocio familiar, 200 euros del sueldo para no declararlo a Hacienda o un sueldo completo que se cobra en “B” por no tener papeles. En 2015, la economía sumergida española representaba un 22,01% del PIB (240.000 millones de euros), según el FMI, una cifra similar a la que maneja el Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda, Gestha. No obstante, en enero de este año, la Agencia Tributaria reducía esta cifra al 11,2% del PIB, es decir, a unos 136.000 millones de euros. Como se puede comprobar la medición resulta extremadamente compleja y los datos son confusos. Lo que sí es cierto es que cobrar en “B” o “en negro” siempre ha tenido y sigue teniendo un enorme peso en la economía española. De hecho, 1 de cada 5 españoles (23%) estaría dispuesto a recibir su sueldo en “B”, según un estudio de la plataforma de empleo Infojobs.

Los más jóvenes y los desempleados son los más predispuestos. Las dificultades para acceder al mercado laboral influye a la hora de plantearse recibir ingresos en “B”. Los encuestados de entre 16 y 24 años constituyen el colectivo más dispuesto a cobrar “negro” (39%). En concreto, es el grupo de edad que declara en un mayor porcentaje haber recibido este tipo de ingresos en los últimos tres años (30%). Mientras, sólo un 20% de los mayores, de entre 45 y 65 años aceptaría recibir un salario en “B”. En su caso, solo un 9% de estos encuestados por Infojobs afirma haber recibido este tipo de ingresos en los últimos tres años. Por su parte, si se diferencia entre los que cuentan con trabajo y los que no, el 31% de los desempleados se plantearía aceptar ingresos por esta vía, mientras que solo un 21% de los ocupados lo haría.

Por nivel formativo, aquellos que cuentan con una formación no reglada están más dispuestos a percibir un salario en “B” (41%) y también quienes sólo han cursado estudios básicos (30%). De hecho, el informe de Infojobs señala que el 30% de los encuestados con estudios no reglados afirma haber cobrado en negro una parte de sus ingresos en los últimos tres años. De estos, el 31% de ellos señala haber recibido entre el 21% y el 60% de sus ingresos en B. En cuanto a las cantidades percibidas, más de la mitad (69%) del total de encuestados afirma haber percibido por esta vía hasta el 20% de sus ingresos y 1 de cada 5 (22%) señala haber ingresado en B entre el 21% y el 60% de su salario.

Los directivos, los más dispuestos

Los altos cargos son los más dispuestos a recibir su salario en “B”. “Un dato que vuelve a sorprender por ser un grupo que está arriba en la pirámide salarial”, destaca Infojobs en su informe. Un 29% de directores, gerentes y miembros de consejos de administración estarían dispuestos a cobrar en “B”. Cabe señalar que el 15% de los encuestados en posiciones de liderazgo confirma haber cobrado este tipo de ingresos en los últimos 3 años, y un 38% de ellos afirma además haber recibido entre el 21% y el 60% de su salario en “negro”. Su principal motivación es completar su salario, según el 40% de los encuestados que cobraron en “negro”.

Por comunidades autónomas, el informe refleja que los andaluces son los españoles más dispuestos a cobrar en “B” (28%) situándose 5 puntos porcentuales por encima del global de España (23%). En el lado opuesto se sitúa el País Vasco, una de las comunidades autónomas en las que menor predisposición hay a la hora de aceptar un salario en “B “(20%).

¿Por qué aceptan su sueldo en “B”?

A veces no les queda otra alternativa y llegar a fin de mes es la prioridad, más allá de el caso de los altos cargos nombrado anteriormente. La población activa española que afirma recibir este tipo de ingresos alude que la empresa no le da otra opción (50%). El segundo motivo que señalan un 29% de los encuestados por Infojobs es la necesidad de completar su salario. Solo un 7% lo hace para no pagar impuestos desproporcionados y un 4% acepta este método de pago para no perder la prestación por desempleo o porque se trata de trabajos interpersonales de pocas horas.