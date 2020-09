Yolanda Díaz anuncia que los ERTE se alargarán “hasta que sea necesario”

“Los ERTE durarán hasta cuando sea necesario”. Así de contundente se ha mostrado la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, a su llegada a Palma de Mallorca, donde mañana va a reunirse con los agentes sociales para negociar una nueva prórroga de los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) más allá del 30 de septiembre. Díaz ha confirmado que se prolongarán “sin duda”, aunque no se atrevió a dar una fecha concreta porque “no tiene mucho sentido ponerla a este mecanismo”. Lo que tiene claro es que durarán “lo que sea necesario” mientras haya “incertidumbre sanitaria. Mientras no haya una vacuna, no hay ninguna certeza, así que mantendrán”, confirmó.

La titular de Trabajo hizo estas afirmaciones en una entrevista en la televisión balear IB3 en la que dio por segura la nueva prórroga de los ERTE, “aunque a lo mejor me equivoco”. Sus dudas tienen que ver a que tanto patronal como sindicatos ya han mostrado su oposición a que esta prórroga se haga de manera sectorial como pretende el Gobierno, y quieren que se extiende de manera general e igualitaria en todos los sectores afectados.

Díaz también adelantó que propondrá que la base de cotización de las prestaciones de estos expedientes se mantenga en el 70% y no baje al 50% tras cumplirse seis meses en un expediente de regulación temporal de empleo. Así, los trabajadores que lleven desde marzo en un ERTE y que verían su prestación reducida a partir de octubre pueden sentirse aliviado, y se daría luz verde a la propuesta presentada por los los sindicatos y que la ministra atenderá mañana. Asimismo, la ministra quiso trasladar “un mensaje de tranquilidad” respecto a la solvencia de las arcas públicas y del sistema de protección de la Seguridad Social para poder pagar las prestaciones, tanto la de los ERTE, como las de desempleo y por cese de actividad de autónomos. “No hay ningún riesgo de no poder pagar. Todos pueden estar tranquilos”, y advirtió que serán contundentes a la hora de evitar “fraudes” con los ERTE.

La ministra reconoció que la mayor parte de estos expedientes se concentran en los sectores turístico, transportes, ocio y cultura, y que centrarán buena parte de sus recursos en protegerlo. “Sería un error no cuidar el turismo” porque supone más del 12% del PIB, aunque puntualizó que es una sector que necesita una transformación estructural para “reconducirlo”.