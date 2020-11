Ábalos abre la puerta a que los particulares no paguen peajes

José Luis Ábalos ha abierto hoy una nueva puerta en el debate sobre el pago por uso de las vías de gran capacidad española: la posibilidad del pago en función del usuario. El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha puesto sobre la mesa la posibilidad de que no todo el mundo tenga que abonar un peaje por el uso de estas vías. Fuera de su pago deberían quedar los usuarios particulares, según el ministro.

Durante su participación en el “Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad”, organizado por “El Español” e “Invertia”, Ábalos ha vuelto a reiterar que no es justo que en unos territorios de España haya vías de pago y en otros no. Por eso, ha asegurado que hay que aplicar un “principio de igualdad territorial” y “discriminar” a los usuarios. En este sentido, Ábalos ha asegurado que “las personas que tienen que usar esas vías porque no les queda otra para ir a estudiar o trabajar y tienen que ir frecuentemente en el día, es evidente que no tienes por qué gravarlas”. Sin embargo, ha añadido el ministro, a otros, en referencia a los profesionales, “la circulación por estas vías les hace ser más competitivos en su actividad, ya que se benefician del nivel de infraestructuras”.

Aunque ha asegurado que hay “diferentes tecnologías” y varias propuestas que permitirían poner en práctica esta discriminación, Ábalos no ha querido entrar en más detalles sobre la cuestión y se ha limitado a decir, como en ocasiones anteriores, que el de los peajes es un debate que deben abordar todos los partidos de forma sosegada.

Tal y como informó LA RAZÓN en su edición del pasado día 15 de noviembre, el Gobierno está buscando fórmulas para abaratar los peajes. Dado que no en todas las comunidades autónomas hay peajes y que la extensión de la red de las que los tienen difiere bastante, el Gobierno considera que es necesario “transitar hacia un modelo para corregir las diferencias territoriales en el pago de los peajes de las autopistas”, según expuso el secretario general de Infraestructuras, Sergio Vázquez, durante su intervención en la Comisión de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana del Congreso siguiendo el mismo hilo argumental que ha empleado hoy Ábalos.