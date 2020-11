Las concesionarias apoyan bonificar a los particulares en los peajes

Las concesionarias ven con buenos ojos que no todos los vehículos paguen por igual por circular por las autopistas de peaje españolas. El pasado lunes, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, abrió la puerta a discriminar en función del tipo de usuario. “Las personas que tienen que usar esas vías porque no les queda otra para ir a estudiar o trabajar y tienen que ir frecuentemente en el día, es evidente que no tienes por qué gravarlas”, aseguró durante su participación en el “Primer Simposio del Observatorio de la Movilidad”, organizado por “El Español” e “Invertia”. Hoy, en el mismo foro, José Aljaro, consejero delegado de Abertis, se ha mostrado de acuerdo con este planteamiento.

Aljaro, que dirige la primera concesionaria de autopistas del mundo y la que más kilómetros gestiona en España, se ha mostrado de acuerdo en que es necesario discriminar a los usuarios frecuentes e implantar un importe relativamente asumible en las vías de alta capacidad. Eso sí, en todas. El directivo de Abertis ha vuelto a reiterar que, como ocurre en otros países del entorno de España como Francia y Portugal, la red de carreteras de alta capacidad debería estar tarificada al completo para asumir el importante coste de mantenimiento que comporta. Y más, ha añadido, en un momento como el actual.

Momento idóneo

Según Aljaro, el actual es un momento idóneo para abordar la cuestión. Para empezar, ha explicado, hay un importante necesidad de recursos para evitar que el déficit público siga creciendo debido a la crisis provocada por el coronavirus. Además, ha añadido, hay empresas como la suya “con apetito inversor” para acometer la gestión de las vías mediante un modelo concesional. Y el entorno financiero, ha rematado, es adecuado porque “los niveles de liquidez existentes son muy grandes”.

El directivo de Abertis entiende que la implantación de los peajes es un asunto peliagudo para los partidos políticos por tratarse de una medida muy impopular. Pero considera que hay argumentos sociales para defender la generalización de los peajes. Además de que constituirían una importante ayudar para conseguir recursos para embridar el déficit, Aljaro ha defendido que la generalización de los peajes contribuiría a que sólo paguen la conservación de las autopistas aquellos que las usan y que no se mantengan con los impuestos de todos los españoles. “¿Por qué tiene que pagar el que no la usa el destrozo que ha hecho en una carretera un camión alemán?”, se ha preguntado. Los que vienen de fuera, ha abundado, se benefician también de una red por la que no pagan un céntimo, mientras que cuando un español va a Francia o Alemania, tiene que pagar por el uso de esas autopistas, lo que es bastante injusto, ha añadido.