El mapa Procure Tech identifica más de cien herramientas tecnológicas para impulsar sostenibilidad y transformación digital de los departamentos de compras

El próximo 19 de noviembre se presenta el primer mapa de soluciones tecnológicas orientadas a los departamentos de compras en España, Procure Tech, que ha identificado 106 herramientas necesarias para desplegar el rol del Chief Procurement Officer estructuradas en 15 categorías de servicios.

El mapa surge ante una necesidad de identificar los principales players en la transformación digital del rol de compras detectada por sus principales promotores. La academia de referencia en tecnología Skiller, contará con la coordinación por parte de Startify Procurement, que han suscrito una alianza educacional con Fullstep, una de las herramientas tecnológicas de compras más votadas en el conjunto de las categorías de Source to pay y Services sourcing.

Juan Antonio Muñoz-Gallego, CEO de Skiller Academy, comenta “la tecnología es una ayuda clave en momentos como el actual, pero es importante saber cuál es y lo que es Procure Tech Map para iluminar”.

Eduardo Ranz Navarro, co-fundador de Startify; director de la división Startify Procurement y coordinador del programa, destaca que “con el método del procurement líquido, que convierte al departamento de compras en una startup interna al servicio de otros, te certificas en intraemprendeduría y tecnología de compras para asegurar los básicos, al mismo tiempo que aprendes como participar de los centros de excelencia e innovación internos junto al resto de ecosistemas innovadores y tecnológicos que te ubican en los proyectos desde su originacion para convertir valor medible”.

Rosario Piazza, CEO de Fullstep, resalta que la digitalización es clave e imprescindible en los procesos de compras, convirtiéndose en una ventaja competitiva cuando se ha hecho una buena implementación.

Entre otros factores, tener en cuenta el proceso de gestión del cambio desde el inicio es fundamental para el éxito. Esto implica embarcar a toda la organización en tareas como diseñar el modelo tanto funcional como técnico, estableces un plan de comunicación, control y mitigación de riesgos y, para todo ello, la formación tecnológica ocupa un lugar destacado.

El ecosistema de compras aplaude la iniciativa

El programa impulsará el rol de compras hacia adentro y hacia afuera, fomentando el aprendizaje bajo el método de learning by doing, y con el uso de tecnología real, de cara a propiciar que los compradores participen de manera temprana en los proyectos desde su organización y dando valor al CPO gracias al uso de la tecnología y al conocimiento adquirido en tres de las grandes brechas que los CEOs detectan en los profesionales de compras; estrategia, time to market y tecnología.

Para la conformación del mapa, las tres empresas promotoras han contado con el apoyo de la Asociación Española de Responsables de Compras (AERCE) y la empresa de inteligencia competitiva y control del entorno Vecdis. El MVP&Tech está impulsado, además, por un grupo de expertos y empresas que lideran los bloques de intraemprendeduria y RSE, procesos de compra agiles y habilidades de gestión, e innovación y tecnología, complementando así la oferta formativa en compras con un master único e intensivo.

El sector de compras en España ha saludado la iniciativa de Fullstep, Skiller y Startify Procurement, reconociendo la necesidad de formación y profesionalización de los compradores en términos de uso y búsqueda de la mejor tecnología para compras, muchas veces obviada con el argumento de que el conocimiento se adquiere de forma empírica.

Stéphane Morel Procurement Strategy & Transformation Manager en Novartis ve el futuro de la función de Compras cómo un “50% Estrategia, Personas, Colaboración” para un buen alineamiento con el negocio y la aportación de valor y otro “50% Data, Digital, Tech” para la eficiencia operacional y el business intelligence. La digitalización de la función es una necesidad absoluta siempre y cuando tenemos el primer 50% bien encaminado. Estamos de lleno en la era de la colaboración Hombre-Máquina.

Javier Pérez Trigo, Head of Enterprise Sales, Google Cloud, explora cómo las organizaciones más concienciadas de su impacto en el planeta y la sociedad están incorporando criterios de sostenibilidad en su decisión de cadena de suministros. Google ya lo ha incorporado a sus criterios de selección de proveedores en áreas como energías renovables o economía circular.

Enric Almiñana, Director de Compras Corporativo en Abba Hotels, explica, que en un mundo hiper competitivo y claramente tecnológico, la rapidez, la eficiencia, la eficacia es cada vez más necesaria para el negocio. En un momento donde el área de Compras debe ser cada vez más imprescindible y necesita aportar y sumar a la empresa, es imprescindible transformarse. Transformar es reducir cargas administrativas, burocráticas que tanto tiempo nos tiene ocupados y aprovechar la tecnología para ser lo que esperan de nosotros, mas estratégicos, aportar ese valor, esa innovación que ayudara a que nuestra empresa también sea más competitiva.

El Mapa Procure Tech se puede ver a continuación o descargar en https://skiller.education/procure-tech/