El ocio nocturno agoniza: 200 bares de copas y discotecas cierran cada día desde octubre

Un 70% de la hostelería nocturna ha echado el cierre, está clausurada temporalmente o cerrará antes de final de año por las restricciones impuestas por la mayoría de las comunidades autónomas. Pero las cifras negativas se van a disparar durante el último trimestre de este año. Según la patronal España de Noche, cada día 200 bares de copas y discotecas deciden tirar la toalla y cerrar definitivamente sus puertas desde el pasado mes de octubre, tras casi nueve meses sin actividad y sin que el Gobierno haya puesto en marcha el prometido plan de rescate.

Sus reclamaciones “para evitar la destrucción de un sector estratégico para la imagen de marca y el atractivo turístico de España” -señalan desde esta patronal- son las mismas que hace nueve meses, aunque ahora se hacen más indispensables si caben, ya que auguran que de aquí a la primavera de 2021, con el ritmo de cierres actual, desaparecerá definitivamente el 95% del sector. Por ello piden al Ejecutivo que, “de una vez por todas”, inyecten ayudas directas -ya sea por parte del Estado o a través de las comunidades autónomas o los ayuntamientos-, así como la “hibernación temporal” de los gastos que generan este tipo de negocios, como el alquiler de los locales, los cánones de luz o agua, o el aplazamiento de impuestos. Según reconocen, el sector ya no puede asumir más pérdidas ni gastos de mantenimiento mientras los ingresos son nulos. “El sector podría tardar en abrir con normalidad trece meses y no lo hará con una actividad normal, por lo que ya no podemos asumir más pérdidas. Sin las medidas que proponemos, podrían solamente salvarse apenas el 5% de los locales”.

Los empresarios de la noche creen que los hosteleros que pueden tener la titularidad y la propiedad del local de su negocio pueden afrontar mejor esta crisis, porque no están obligados a cumplir con un contrato de alquiler. Pero este colectivo solo representa un 6,5% del total. Los que han conseguido renegociar el precio del alquiler o acceder a las moratorias concedidas por el Ejecutivo han podido sortear temporalmente los pagos, pero al no haberse prorrogado esta medida los alquileres vuelven a ahogar a estos empresarios. Los que no dispongan de local propio y hayan perdido las moratorias “viven una situación dramática y optan por abandonar”.

Para reclamar estas ayudas, trabajadores y empresarios del ocio nocturno se han concentrado ante la puerta del Ministerio de Asuntos Económicos para exigir la aprobación inmediata de un plan de choque y de rescate del sector. Exigen medidas económicas directas que les permitan congelar la actividad y las obligaciones de sus empresas, que mantienen unos gastos fijos estimados en torno 150 millones de euros mensuales, “algo inasumible con ingresos cero”, denuncian. Las empresas del ocio nocturno y los espectáculos defienden que son una de las principales víctimas económicas del coronavirus por culpa del estado de alarma, las restricciones de movilidad y los toque de queda impuestos en toda España, con unas empresas que mantienen unos gastos fijos que van de los 7.500 euros mensuales de los bares musicales a los 25.000 euros de las salas de conciertos clubes y discotecas, “unas cifras inasumibles”.

Según manifestaron las asociaciones del sector presentes en el acto -España de Noche, Noche Madrid, #SomosOcioNocturno, la Plataforma por el Ocio, la Noche en Vivo, la Asociación Española de Disc jockeys y Productores (AEDYP) y la Asociación de Trabajadores del Ocio Nocturno (ATON)-, “es inconcebible que el Gobierno permita la destrucción del ocio nocturno y los espectáculos teniendo en cuenta que se trata de uno de los sectores en los que España es referencia y primera potencia mundial”.

De acuerdo con las previsiones del sector, de aquí hasta el 31 de diciembre podrían desaparecer casi el 70% de los negocios del sector, o lo que es lo mismo, más de 17.500 empresas, lo que conllevaría la destrucción de 140.000 puestos de trabajo. En apenas tres meses más -en abril de 2021-, si no llega la ayuda de la Administración, habrá caído casi el 95% de las empresas del ocio nocturno y de los espectáculos. “Solo pedimos una ayuda para volver a empezar”.