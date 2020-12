Las aerolíneas estallan contra el Gobierno y las autonomías

El sector aéreo no puede más. No sólo ha visto mermada su actividad hasta la mínima expresión -en noviembre, Aena apenas registró un 15% de los pasajeros de hace un año- por el coronavirus sino que los vuelos que puede ocupar son presa de la confusión. A día de hoy, las aerolíneas no tienen claros qué requisitos exigir a los viajeros que se suben a sus aviones. La La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), la organización líder del sector en España con el 85% del tráfico aéreo en nuestro país, ha urgido al Gobierno y a las comunidades autónomas a “unificar criterios” sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los pasajeros a la hora de volar para fomentar la confianza de los pasajeros y no generar confusión entre los viajeros y el sector aéreo.

El presidente de ALA, Javier Gándara, ha reclamado claridad de criterios, con una solución armonizada y coordinada que dé certidumbre a los pasajeros, al sector aéreo y también al sector turístico, y ha abogado por “implementar test rápidos y asequibles como mejor solución para restaurar la confianza del pasajero y favorecer la conectividad aérea”.

Esta petición de ALA se debe a la disparidad de criterios vista los últimos días concretamente entre Gobierno central y canarias. “Pedimos al Gobierno central y al Ejecutivo de Canarias que se pongan de acuerdo y aclaren cuanto antes qué criterios deben seguirse. La normativa del Gobierno canario, y la callada por respuesta del Ejecutivo central, están generando mucha confusión entre las compañías aéreas y los pasajeros, que se preguntan qué criterio siguen, ¿se atienen a lo que dice el Gobierno central o el de Canarias? Esta maraña normativa va a desalentar a viajar y va a provocar un frenazo de los vuelos y de la actividad turística”, según ha afirmado el presidente de ALA.

Normas enfrentadas

El pasado día 10 de diciembre entró en vigor un Decreto del Gobierno de Canarias que posibilita el uso de test de antígenos para el control sanitario de viajeros internacionales a su llegada al Archipiélago, entre otras cuestiones. Sin embargo, la Resolución de la Directora General de Salud Pública del Gobierno central de 11 de noviembre sólo reconoce los test PCR, y desde el 9 de diciembre también los test moleculares conocidos como TMA, como condición obligatoria para los pasajeros internacionales que provengan de países de alto riesgo para entrar en España siempre que el resultado sea negativo.

La ensalada no es sólo normativa sino también de interpretación que deja en el limbo la decisión a tomar. Mientras que el Ejecutivo canario sostiene que el citado Decreto prevalece frente a la Resolución del Gobierno central, apelando a su condición de autoridad competente delegada, entre otros argumentos, el Ministerio de Sanidad se reafirma en que es obligatorio un test PCR o TMA para los pasajeros internaciones para entrar en España, si bien no ha desautorizado, ni avalado, explícitamente la normativa de Canarias.