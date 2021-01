Después de una noche de intensos trabajos, Adif y Renfe han comenzado al mediodía de hoy a operar de nuevo trenes con origen o destino en Madrid. Según ha anunciado el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, a las 14.10 horas ha partido ya el primer tren de la estación madrileña de Chamartín con destino Santander. A las 14.25 horas lo ha hecho también el primero servicio de alta velocidad (AVE), que une la capital con Málaga y para las 14.35 horas está previsto que parta otro tren con destino a Ferrol. Para las 15.40 horas está programado un AVE entre Madrid y Valencia. Renfe ha informado de que en breve publicará el listado de los trenes que circularán hoy.

Ábalos ha explicado también que, en el caso de las Cercanías de Madrid, aunque se sigue evaluando la situación y la actividad se irá recuperando de forma gradual, la línea C-5 (Móstoles-El Soto-Villaverde) ya está funcionando.

El ministro de Transportes, que ha asegurado que el temporal “Filomena” no es comparable a ninguno de los que se han vivido en España recientemente, ha explicado que el mal tiempo se ha cebado de forma muy intensa con Aragón. Según ha asegurado, de los 200 kilómetros de vías de alta velocidad en los que todavía existen incidencias que deben ser solucionadas, 170 están en la zona de Zaragoza, la más afectada por las nevadas de la última noche. Por este motivo, ha explicado que, en el día de hoy, no circularán trenes por el corredor nordeste de AVE, Madrid-Barcelona- Huesca-Logroño-Pamplona.

⚠️Estamos coordinando con las aerolíneas el listado de posibles salidas hoy desde la T4 y T4S del Aeropuerto Adolfo Suárez #Madrid-#Barajas.

❌No habrá salidas desde las terminales T1-2-3.

Solo podrán operar aquellas que tienen la aeronave ya en el Aeropuerto.

(Hilo) pic.twitter.com/wB1KP39XXb — Aena (@aena) January 10, 2021

En cuanto al aeropuerto de Barajas, el ministro ha explicado que ya han sido despejadas dos pistas y que su actividad se retomará a lo largo de esta tarde aunque de forma “muy gradual”. Ábalos ha explicado que mañana retornarán a base aquellos aviones desviados a otros aeródromos por el temporal para que, poco a poco, se vaya retomando la normalidad. Aena ha comunicado que está coordinando con las aerolíneas el listado de los posibles vuelos que puedan salir desde la T-4 y la T-4S, las únicas que operarán. Lo que por el momento no se producirán son llegadas al aeropuerto madrileño. El gestor ha solicitado de todos modos a los pasajeros que no acudan al aeropuerto si no se confirma su vuelo.