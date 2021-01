¿Qué hacer si tiene un accidente en el desplazamiento a su trabajo ahora en pleno temporal?

¿Si se tiene un accidente acudiendo al puesto de trabajo en pleno temporal, se considera un accidente laboral? Se considera un accidente in itínere, que es todo aquel que sufra el trabajador al ir o al volver del lugar de trabajo, entendiendo lugar de trabajo no solo el centro habitual sino también cualquier área a la que trabajadores puedan acceder o deban permanecer en ellos por razones de su trabajo (empresa de un cliente, un proveedor, etc)

Si sufre un accidente de trabajo in itínere es importante probar que se ha producido en el camino. Para ello, Comisiones Obreras recomienda utilizar algunos medios de prueba como lo siguientes:

-Si es un accidente de tráfico se debe indicar la compañía de seguros de los vehículos implicados y facilitar copia de los partes, así como del atestado policial o de Guardia Civil, si lo hubiera.

-Si es un accidente en medios colectivos de transporte, tren, autobús o metro, se debe comunicar el accidente a la empresa de transportes para que emita el correspondiente justificante.

.Si el accidente es en la vía pública, se debe tener el parte del Samur o de Summa 112 en el caso de que intervengan, fotos acreditativas del accidente o testigos del mismo con los que poder contar en caso necesario.

Además, se debe informar a la empresa de este hecho, así como acudir a la mutua para recibir la asistencia sanitaria necesaria. No obstante, si el accidente es grave, se podrá acudir al médico u hospital más cercano para posteriormente acudir a la mutua.