La carrera hacia las emisiones cero se acelera en el Foro de Davos

Las discusiones mantenidas esta semana en Davos han representado un gran reinicio para avanzar en iniciativas que nos permitan superar los desafíos inmediatos y para volver a subrayar que los principales riesgos globales, incluidos la pandemia y el cambio climático, están interconectados y deben trabajarse juntos para resolverlos. Los problemas globales, por lo tanto, requieren de soluciones globales.

El presidente de Iberdrola, en sus encuentros esta semana en torno a Davos con líderes mundiales como Antonio Guterres y Frans Timmermans y nacionales, como la vicepresidenta Teresa Ribera, ha insistido en la necesidad de la cooperación internacional para abordar estos desafíos y acelerar la acción climática.

Estas discusiones de Davos, junto con la Reunión Anual prevista en Singapur en mayo, serán esenciales para crear conciencia sobre la urgencia de abordar el cambio climático y se convertirán en la antesala de la COP que se celebrará en Glasgow, en noviembre, en la que el mundo tendrá otra gran oportunidad de aumentar la ambición.

Invertir en una recuperación verde y en sectores de futuro acelerará además los cambios estructurales en nuestras economías para hacerlas más resilientes, competitivas y sostenibles a medio y largo plazo. Asimismo, los paquetes de estímulo –si están bien diseñados– nos permitirán la construcción de sociedades más fuertes a medida que emerjamos de la crisis.

En este contexto, esta misma semana, Iberdrola se sumaba al lanzamiento de «Race to Zero Breakthough», una iniciativa impulsada por los «climate champions» de Naciones Unidas, el presidente de la COP26 –Alok Sharma– y el presidente de la COP25, Carolina Schmidt, junto con la secretaria ejecutiva de la UNFCCC, Patricia Espinosa, en la agenda del Foro Económico Mundial de Davos.

Punto de inflexión

«Race to Zero Breakthough» establece los puntos de inflexión específicos y a corto plazo para más de 20 sectores que integran la economía mundial, en torno a un plan estratégico al que pueden unirse empresas, gobiernos y la sociedad civil antes de la COP26. En conjunto, la iniciativa articula lo que los actores clave deben hacer y cuándo para lograr los cambios sectoriales necesarios para alcanzar un futuro resiliente y con cero emisiones de carbono como muy tarde en 2050.

«Race to Zero Breakthough» ha contado con el apoyo de seis compañías líderes en su sector y en su ambición y compromiso con la lucha contra el cambio climático, entre ellas Iberdrola.

Las entidades impulsoras que apoyan esta iniciativa consideran que es indiscutible la necesidad de priorizar medidas de recuperación económica que permitan avanzar hacia una economía neutra en emisiones. Para hacer frente a este desafío, la iniciativa solicita que aquellos actores que representan el 20% de su sector se comprometan con cada avance con el fin de que durante las negociaciones climáticas de la ONU en la COP de Glasgow en noviembre, los gobiernos locales, las empresas y los inversores hayan logrado avances en al menos diez sectores de la economía.

Ignacio Galán, presidente de Iberdrola, ha asegurado que este proyecto «es un gran ejemplo del poder de la acción colectiva contra el cambio climático. Uniendo esfuerzos, agentes de todas las geografías y sectores podemos multiplicar la eficacia de nuestro compromiso individual y encontrar nuevas soluciones colaborativas. El sector eléctrico tiene un papel clave si queremos acelerar el camino hacia un suministro energético más sostenible, seguro y competitivo y, en este contexto, Iberdrola ha lanzado su plan de inversión de 75.000 millones de euros, dirigido a acelerar la transición energética. Apoyamos esta ambiciosa iniciativa y estamos dispuestos a trabajar junto a la UNFCCC, la COP26 y el WEF en su implementación».

Un camino para unir esfuerzos

El objetivo de «Race to Zero» es movilizar y sumar esfuerzos por parte de ciudades, regiones, empresas e inversores para promover una recuperación neutra en carbono, más saludable y más resiliente. El objetivo final de esta iniciativa es lograr una economía neutra en emisiones en 2050 como límite temporal. De este modo, se reducirán las amenazas futuras asociadas a los impactos del cambio climático y se contribuirá a la creación de empleos de calidad y a la configuración de una senda robusta de crecimiento sostenible e inclusivo.

Iberdrola respalda las negociaciones internacionales de cambio climático mediante su participación en todas las Cumbres del Clima e hitos de la agenda climática global, con especial intensidad desde la COP21 de París. Asimismo, su presidente, Ignacio Galán, apoyó el Acuerdo de París con su presencia en la ceremonia de firma celebrada en Naciones Unidas en abril de 2016.

La compañía forma parte de las principales alianzas climáticas globales como son We Mean Business, el World Business Council For Sustainable Development o la Climate Ambition Alliance y la Business Ambition for 1.5°C, ambas presentes en el embrión de «Race to Zero».