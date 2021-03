Los hosteleros mantienen las 2.000 demandas contra el Gobierno y critican que el plan de ayudas es “insuficiente”

Los hosteleros no ceden. A pesar de la aprobación del plan de ayudas directas para pymes y autónomos mantienen activas todas sus reivindicaciones y las más de 2.000 demandas interpuestas contra las administraciones por las pérdidas patrimoniales sufridas por culpa de las restricciones de movilidad y a la actividad empresarial decretadas durante la pandemia. Hostelería de España, junto a asociaciones y patronales asociadas, han liderado en Madrid ante la sede del Tribunal Supremo decenas de protestas que se han realizado simultáneamente en la mayoría de capitales españolas, en las que han vuelto a reclamar más ayudas directas «porque las aprobadas nos dan un respiro, pero solo eso, son insuficientes. Hacen falta ayudas de mayor calado para evitar el cierre masivo de establecimientos», reclamó José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

Tras un año de pandemia han bajado ya la persiana 100.000 locales, engrosado las lista del paro 300.000 trabajadores, 450.000 siguen en ERTE y perdido 70.000 millones de euros en ingresos. «Con estas cifras, poco me parece una ayuda directa de 7.000 millones, aunque bienvenida sea», reiteró.

Por eso, Yzuel ha vuelto a reiterar que se mantendrán activas y en curso las más de 2.000 reclamaciones que hasta el momento se han tramitado por la vía administrativa, con la que pretenden llegar a acuerdos con las diferentes administraciones antes de dar el paso a la vía judicial, en la que los procesos se alargarían más en el tiempo. «Nuestra intención siempre es negociar y resolver los problemas antes de ir más allá», pero advierte de que «las empresas deben exigir y reclamar al Estado el daño que se les ha ejercido, incluso por la vía judicial, que se hará si siguen ignorándonos. Hay un plazo hasta junio y va a haber miles y miles de demandas más, porque el daño y la demonización que nos han hecho debe ser compensado».

Yzuel ha aprovechado el acto para reclamar –como ya han hecho las asociaciones de autónomos y la patronal Cepyme– una modificación del real decreto para que las empresas que no estén al corriente de sus pagos con la Administración también puedan acceder a ellas. «Son las que más lo necesitan. En cuanto reciban la ayuda se pondrán al corriente de pago de sus deudas, pero si no les llega el dinero no habrá beneficio para nadie».

Además de las demandas interpuestas en los tribunales regionales, la patronal hostelera ha unificado en la Audiencia Nacional otra demanda contra la orden ministerial de Sanidad del 14 de agosto, en la que se autorizaron recortes horarios y cierres preventivos de bares, restaurantes y locales de ocio, para que se decrete la nulidad de sus resoluciones basándose, entre otros argumentos, en la «falta de justificación sanitaria» de las medidas acordadas.

Por su parte, la plataforma LaHosteleríaDeTodos.org ha presentado en el Ministerio de Turismo más de 400 reclamaciones, que se convertirán en demandas judiciales si no tienen una respuesta positiva.