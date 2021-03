Así puede calcular cuánto pagará de plusvalía municipal al vender su piso

Llegado el momento de vender o heredar una vivienda, toca hacer frente al pago del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (IIVTNU), más conocido como plusvalía municipal. Este tributo de carácter local se debe pagar si al vender una vivienda se obtienen ganancias, es decir, cuando se vende por un precio superior al de compra. En el caso de que se venda por un precio menor o cuando la plusvalía que se deba pagar supere el beneficio obtenido por la venta, no habrá que abonarla. Así lo sentenció el Tribunal Constitucional en 2017.

No obstante, como esto no ha sido regulado aún, “la mayoría de los ayuntamientos siguen girando el tributo haya o no haya habido ganancia”, advierte el comparador financiero Helpmycash.com. En tal caso, existe la posibilidad de reclamar, pero primero es aconsejable liquidar el impuesto para evitar problemas fiscales. Para saber cuánto debe pagar sin complicaciones, el comparador ha lanzado una nueva calculadora que permite conocer el coste de la plusvalía municipal. Tan solo es necesario rellenar 7 campos: en qué año se compró la vivienda; en qué año se ha vendido la vivienda; provincia de la vivienda; municipio de la vivienda; el valor catastral del suelo; y opcionalmente, el valor de adquisición de la vivienda o el valor de transmisión de la vivienda. A continuación están recogidos los criterios que se siguen para realizar el cálculo.

Valor catastral del suelo de la vivienda

Para calcular la cuantía, este tributo tiene en cuenta el valor catastral del suelo. “Este es un valor administrativo asignado por el Catastro y que podemos encontrar en el último recibo del IBI o que podemos consultar en la sede electrónica del Catastro”, aseguran desde Helpmycash.

Años que han pasado desde que se adquirió la vivienda

También se tienen en cuenta el número de años que han pasado desde que se adquirió la vivienda. Es decir, desde que la compramos o heredamos y hasta su venta o transmisión, si se trata de una herencia. “A cada uno de estos años (o un rango de ellos), los ayuntamientos le asignan un coeficiente multiplicador de incremento y este lo debemos multiplicar por el valor catastral del suelo para obtener la base imponible del tributo”, añade el comparador. Los coeficientes no podrán exceder estos máximos: 3,7% por un periodo de entre uno y cinco años; 3,5% hasta 10 años; 3,2% hasta 15 años y 3%, hasta 20 años.

Porcentaje según el ayuntamiento

Una vez que hemos calculado la base imponible de la plusvalía municipal (valor catastral multiplicado por el coeficiente asignado al número de años) debemos aplicar a esta el porcentaje de tributo definido por la localidad. En ningún caso este podrá superar el 30%, advierten desde Helpmycash.com. Hecho esto, ya sabemos cuánto tenemos que pagar de plusvalía municipal por vender una casa.