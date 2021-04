Exceltur estima un verano con una caída del 34% en la actividad turística

Después del peor año de la historia del sector turístico, la industria española todavía no ve la luz al final del túnel. Y la agonía ya comienza a ser mortífera para un gran número de pequeñas y medianas empresas, ya que el 30% de las compañías que se han visto obligadas a echar el cierre definitivo pertenecen al turismo. De hecho, el año de la pandemia ha arrasado con el sector, hasta el punto de que ha supuesto la pérdida de 116.402 millones de euros en actividad turística, lo que equivale al 70% de todo el PIB de la economía de Grecia. Y esa cifra tiene un impacto directo en el empleo turístico, ya que 841.436 puestos de trabajo del sector se han visto afectados por la pandemia, lo que equivale a toda la afiliación en 2019 de la industria alimenticia, la fabricación de automóviles, el sector textil y la química en España. Así, entre el 15 de marzo de 2020 y el 15 de marzo de 2021, España dejó de ingresar 62.849 millones de euros por turismo extranjero, cifra muy superior al valor de todas las exportaciones españolas de coches durante 2019.

Y tras un año de pandemia, las dificultades para el sector turístico no hacen más que agravarse. “España no podría soportar un verano como el de 2020″, ha asegurado José Luis Zoreda, vicepresidente ejecutivo de Exceltur, durante la presentación del último informe sobre perspectivas turísticas. Y las previsiones, aunque son optimistas, no resultan demasiado alentadoras, ya que para el segundo trimestre de este año, el lobby turístico estima que habrá una caída del 71% de la actividad turística en comparación con el mismo trimestre de 2019, ya que la mayoría de los empresarios apuntan a que la reactivación turística no llegará hasta el verano.

Todas las esperanzas están puestas en los meses fuertes entre junio y septiembre, hasta el punto de que “el PIB turístico de este verano sería aún un 34% menos inferior a los niveles de 2019, lo que equivale a unas pérdidas de 19.505 millones de euros en comparación”, avanzó Zoreda, quien insistió en que “con muchas cautelas y aún altas incertidumbres, el primer escenario que vislumbramos de este verano dibuja una reactivación del sector protagonizada por demanda doméstica, seguida por una gradual recuperación de la demanda extranjera.