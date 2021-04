Me han denegado la pensión de jubilación. ¿Qué puedo hacer?

La edad de jubilación está fijada para este año 2021 en 65 años, para quienes hayan cotizado 37 años y 6 meses o más, y en 66 años, para quienes tengan cotizados menos de 37 años y 6 meses. La edad de jubilación irá incrementándose año a año hasta 2027, cuando se fije en 67 años.

Si consideras que cumples los requisitos para recibir la pensión de jubilación, hay que solicitarla a través del Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS). En caso de que continúes de alta como trabajador, se puede presentar la solicitud de pensión de jubilación dentro de los tres meses anteriores o posteriores a la fecha de cese del trabajo.

El INSS tendrá un plazo máximo de 90 días para resolver la solicitud y notificárselo al interesado. Puede ocurrir que nuestra solicitud de pensión haya sido denegada. Además, en caso de que pasen los 90 días de plazo máximo que tiene la Seguridad Social para resolver dicha solicitud y no haya habido contestación, se considerará también que ha sido denegada.

Cabe destacar que no es habitual que se rechace una pensión de jubilación, si se cumplen la edad y los años de cotización. No obstante, sí es más frecuente que se rechace esta solicitud en casos de jubilación anticipada, al no cumplir con los requisitos necesarios, o con autónomos, si tienen deudas con la Seguridad Social al no haber pagado las cuotas. No obstante, si te ha ocurrido, ¿qué soluciones existen?

Reclamar a la Seguridad Social

La primera opción es presentar una reclamación administrativa ante el Instituto Nacional de Seguridad Social. Para ello, si le ha llegado la notificación donde figura que ha sido denegada, tiene un periodo de 30 días para presentar una reclamación ante el INSS.

En caso de no haberse notificado una respuesta, tiene también un plazo de 30 días para realizar la reclamación que comienza en la fecha en que concluye el mencionado periodo de 90 días.

Tras presentar la reclamación, el INSS tiene un plazo de 45 días para tomar una decisión. También, si finaliza ese plazo y no hay respuesta, se considera que la solicitud ha sido denegada.

Reclamar por la vía judicial

Para ello, puede presentar una demanda contra el INSS ante el Juzgado de lo Social y debe hacerlo en un plazo máximo de 30 días desde la fecha que se le haya denegado su reclamación o transcurridos los 45 días. En caso de que se admita dicha demanda, será remitida remitir al Juzgado de lo Social la documentación sobre la solicitud de la pensión de jubilación. Entonces, será un juez el que dictamine si el interesado tiene derecho o no a recibir la pensión de jubilación.

En caso de que el juez declare como negativa el cobro de dicha pensión pensión, se podrá presentar un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de cada comunidad en caso de primera instancia, o en su caso ante el Tribunal Supremo.