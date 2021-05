Los empresarios advierten al Gobierno: “No vamos a quedarnos en pelotas por firmar este acuerdo”

El presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha sido hoy muy contundente sobre las expectativas de un acuerdo inminente tanto en la prórroga de los ERTE como de la prestación por cese de actividad de los trabajadores por cuenta propia: “No podemos dejar al tejido empresarial en pelotas por un acuerdo que a algunos les viene muy bien, pero sobre el que nuestras bases no están de acuerdo”.

Según Amor, el Gobierno “se ha jactado de que se van a prorrogar los ERTE” cuando “lo que tenemos sobre la mesa no es la prórroga de los ERTE, sino reducir las exoneraciones”. “Eso no es prorrogar, eso es cambiar las reglas del partido en el minuto 90. No sé si esto irá al Consejo de Ministros de mañana, pero no podemos aceptar algo que no sea una prórroga, porque hay sectores, como el de los autobuses, que siguen afectados. O que un señor que tiene un 70% del negocio cerrado tenga que pagar las cotizaciones de sus trabajadores”.

En el mismo sentido, ha advertido al Ejecutivo sobre la prórroga del cese de actividad de los autónomos. Aunque ATA sigue abierta al diálogo, defenderá que los autónomos “tengan los mismos derechos que los asalariados”. “Hemos estado hablando todo el fin de semana, esta mañana incluso. Espero que no sea la última conversación. Pero el Gobierno deja en estos momentos fuera de la prestación compatible con la actividad al 90% de los 360.000 autónomos”.

Amor ha recordado solo el 15% de los autónomos cotizaba hasta el 1 de enero de 2019 por cese de actividad al tratarse de una aportación voluntaria. Desde esa fecha, se acordó con la ex ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, cotizar por la Incapacidad Temporal, el accidente de trabajo y el cese de actividad de forma obligatoria y se fijó un incremento de cotización. “Si se ha dado de alta ese 85% del colectivo a 1 de enero de 2019 significa que a 31 de marzo hay 29 meses contributivos. Con esos meses contributivos hay 8 meses de prestación. La mayoría de los 360.000 autónomos que compatibilizan el cese de actividad ordinario con la actividad lo hacen desde el 1 de octubre. Así que el 31 de mayo se acaban los 8 meses. ¿Va a dejar el Gobierno a algún trabajador en ERTE sin cobrar el desempleo porque no tenga periodo contributivo? No. Pues a los autónomos tampoco, eso es lo que queremos para los autónomos”, ha dicho.

“En la prestación extraordinaria compatible con la actividad que ofrece el Gobierno se cobra el 50% de la base mínima, no el 70% de la base reguladora. Te exigen un nivel de caída de actividad del 75%, no el 50% como en la ordinaria. Y no puedes tener unos ingresos por compatibilizar la actividad superiores a 4.215 euros en un semestre, 700 euros al mes, cuando en la ordinaria es 6.600 euros. Pregunto, ¿va a ser capaz el Gobierno de reducirle al 50% la prestación por desempleo a un trabajador en ERTE que no tenga el periodo contributivo? No. Pues por eso tampoco aceptamos que se reduzca la prestación a los autónomos”.

El Gobierno ha ofrecido a los 450.000 autónomos que están cobrando el cese de actividad exoneraciones del 90% en junio, del 75% en julio, del 50% en agosto y del 25% en septiembre siempre que se incorporen a la actividad. “La incorporación a la actividad no va a ser por las incorporaciones sino porque haya clientes. Lo importante es cubrir a la gente que no puede levantar cabeza”, ha remarcado Amor.

Asimismo, ha explicado que aunque 1 de cada 3 autónomos de la hostelería y el comercio ha mejorado sus ventas desde finales de abril, “es porque estaba muy baja”. “Más de 300.000 millones de euros se han perdido por el tejido empresarial, según el INE. Sin embargo, entre todas las ayudas, incluso las que aún no han llegado, son 60.000 millones de euros. Así que por cada 100 euros perdidos, la administración, que es quien ha limitado su actividad o la ha cerrado, ha puesto 20 euros. En Alemania, de cada 100 euros perdidos se ha ayudado con 75 euros. En Reino Unido, han sido 55 euros por cada 100″, ha explicado.

Además, ha criticado las “zancadillas” que contienen los reales decretos de ayudas a los autónomos. “Cuando se quiere ayudar no se deja fuera a sectores fuera, a los que tenían deudas desde el 14 de marzo con Hacienda o las administraciones por la falta de liquidez por los cierres y las limitaciones decretadas. Es incoherente. No se pueden poner zancadillas”, ha dicho.