El Plan de Protección del Delta del Ebro estará listo en agosto próximo

El Gobierno ha decidido impulsar sus relaciones con Esquerra Republicana de Catalunya. Por eso aprobará y pondrá en marcha a principios del próximo mes de agosto el Plan de Protección del Delta del Ebro, uno de las vindicaciones de la fuerza republicana. Así lo aseguró hoy la vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, durante la sesión de control del pleno del Congreso de los Diputados al Gobierno. A preguntas de la diputada de ERC Norma Pujol, la vicepresidenta aseguró que “nuestra intención es aprobarlo a principios de agosto, después de haber completado todo el análisis de las más de 600 alegaciones recibidas durante el plazo de alegaciones, que finalizó a finales de abril”, En ese sentido, la vicepresidenta ha mantenido este fin de semana conversaciones con miembros del Ejecutivo catalán sobre el Delta del Ebro. “Es uno de los temas en los que tenemos que empezar a trabajar juntos cuánto antes”, aseguró.

Mientras, su señoría republicana le recriminó que la propuesta del Ministerio “consiguió el rechazo unánime” de todas las administraciones regantes, entidades y agentes sociales del territorio por carecer de “concreción, calendario y presupuesto”. De ahí que ahora hoy le urgiera a fijar una fecha de puesta en marcha de este plan, al que deber incorporar a los movimientos sociales del Delta del Ebro. A su juicio, no es comprensible que el Gobierno se haya comprometido con la regeneración del Mar Menor, “y no con el Delta del Ebro”. En sui opinión, si el Ejecutivo no actúa ya será el único responsable de su desaparición. En su turno de réplica, la vicepresidenta le reconoció la necesidad de que el Gobierno se comprometa con el Delta del Ebro, lo que hará incluyéndolo en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que remitió el pasado día 30 de abril a Bruselas.