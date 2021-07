Los parados reales siguen rozando los cinco millones

Los datos de empleo empiezan a mejorar a marchas forzadas gracias a las vacaciones de verano, las rebajas y los buenos datos de vacunación, que parecen haber reactivado la recuperación de sectores hasta ahora bajo mínimos, como el turismo y el comercio. Así, el número de parados registrados en el SEPE bajó en 166.911 desempleados en junio (-4,4%), su mayor retroceso en cualquier mes desde que hay registros, el segundo mes consecutivo en el que el paro registra récord de descensos. En mayo se había experimentado la mayor caída de la serie, de 129.378 personas, pero junio ha superado esta cifra. El volumen total de parados se situó en 3.614.339 desempleados, su cifra más baja desde marzo de 2020, cuando llegó la pandemia, pero lejos de la situación laboral previa a la irrupción de la crisis sanitaria.

Sin embargo, hay que recordar que este último dato no incluye a los trabajadores que se encuentran en suspensión de empleo o reducción horaria como consecuencia de un expediente de regulación temporal de empleo (ERTE), ya que la definición de paro registrado no los contabiliza como desempleados. Por tanto, las buenas cifras de empleo presentadas en junio no lo serían tanto, ya que aún se encuentran protegidas por los ERTE 447.800 personas. A esto habría que sumar que el mercado laboral aún se encuentra con más de 400.000 parados más que en cifras prepandemia. También habría que contabilizar a los autónomos que actualmente cobran la prestación extraordinaria por cese de actividad, que superan los 230.000, y los que están realizando cursos de formación o están en situación de demanda de empleo con disponibilidad limitada o con demanda específica, que sumarían una cifra que superaría los 500.000. Con ello, la cifra de parados reales superaría los cinco millones.

En términos desestacionalizados, el paro registrado bajó en junio en 102.604 personas. En el último año, el desempleo acumula un descenso de 248.544 parados, lo que supone un 6,4% menos. Trabajo destaca además que en el desempleo se ha reducido en casi 395.000 personas en los últimos cuatro meses. El paro disminuyó en todos los sectores, salvo en la agricultura, donde subió en 1.882 personas (+1%), por las «características estacionales de esta actividad», defiende Trabajo.

Por otra parte, la Seguridad Social ganó 233.056 afiliados medios hasta superar los 19,5 millones, impulsada principalmente por la hostelería, que registró un aumento del 11,6% de ocupados gracias al levantamiento de restricciones por la pandemia. En concreto, el desempleo se redujo principalmente en los servicios en 131.217 personas, aunque también en la industria (12.698), la construcción (11.763) y el colectivo sin empleo anterior (13.115). Además de la mejora en el régimen general, el de los autónomos se incrementó en 13.045 personas, el del mar en 2.144 y el del carbón solo en 16.