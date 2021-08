Joe Biden ficha a un consejero de Iberdrola para el departamento de Energía de EE UU

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha elegido a José Walfredo Fernández (Cienfuegos, Cuba, 1955), consejero de Iberdrola, nuevo subsecretario de Estado de Economía, Energía y Medioambiente, según informa Iberdrola a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Fernández ha abandonado su cargo de consejero y de vocal de la Comisión de Auditoría y Supervisión del Riesgo de la eléctrica al asumir este cargo de la Administración de Joe Biden, incompatible con el desempeño de las funciones de consejero de la compañía española.

Su dimisión tuvo efectos el pasado viernes 6 de agosto, aunque ha sido este lunes, 9 de agosto, cuando la compañía lo ha comunicado al mercado en virtud de la actual Ley del Mercado de Valores. El ya exconsejero de Iberdrola comenzó a ejercer sus funciones en el consejo de administración en febrero de 2015, siendo reelegido en marzo de 2019. Fernández ha sido anteriormente subsecretario de Estado a Asuntos Económicos, Empresariales y de Energía de los Estados Unidos de América.

Graduado en Historia por Dartmouth College y doctor en Derecho por la Universidad de Columbia, ha sido consejero de Darmouth College, NPR Station WBGO-FM, Middle East Institute y el Ballet Hispanico of New York, y de organizaciones no gubernamentales como Acción Internacional.

También ha sido representante del Departamento de Estado en el Comité de Inversión Exterior de los Estados Unidos de América y nombrado uno de los ‘World’s Leading Lawyers’ por Chambers Global por su trabajo en el sector de fusiones y adquisiciones, ‘Experto’ por la International Financial Law Review, uno de los ‘World’s Leading Privatization Lawyers’ por Euromoney y ‘Embajador de la Marca España’.

José W. Fernández. Fuente: Iberdrola

Estados Unidos, eje de crecimiento de Iberdrola

Estados Unidos es uno de los mercados estratégicos de Iberdrola y uno de sus principales ejes de crecimiento, en el que opera a través de Avangrid —cotizada en la Bolsa de Nueva York con un valor superior a los 20.500 millones de dólares y activos de 40.000 millones de dólares—, que verá reforzada su posición en el mercado de renovables y redes de distribución tras la adquisición de PNM Resources, la eléctrica de Texas y Nuevo México.

Al cierre de esta operación, Avangrid operará en 24 estados y contará con una base regulatoria de activos superior a los 14.500 millones de euros, al tiempo que servirá a una población de 12 millones de norteamericanos. A su vez, contará con más de 10.000 megavatios (MW) renovables operativos y una cartera de proyectos de 24.800 MW. En la actualidad construye más de 2.700 MW (eólicos terrestres, marinos y fotovoltaicos)